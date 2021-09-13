Голлівудська зірка Том Круз, єдиний американський актор, який відомий хистом до особистого виконання трюків для своїх фільмів. Цього разу трюк був не зі складних, але із тих, що викликали курйозну ситуацію. Під час зйомок у Великобританії актор стрибав із парашутом.

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Щоб трюкові не завадили квадрокоптери під час зйомок, техніки використали спеціальні "глушилки" чутливих частот для дронів. Тобто була залучена техніка, яка використовує спеціальний високочастотний шум. До таких частот виявились дуже чутливі корови, що паслись на сусідньому полі, де повинен був приземлитись Том Круз.

Високочастотний шум використовувався для запобігання польоту дронів біля нього під час стрибків з парашутом, але технологія була дуже сильною і змусила знепритомніти ціле поле корів,

– пояснення, яке надали для джерела.

Політ та приземлення Тома Круза / Скриншот з відео The Sun

Після того, як виключили техніку, тварини почали приходити до тями і ніхто не постраждав. Навіть власники корів вирішили не скаржитися на знімальну групу.

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