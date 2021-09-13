Том Круз "повалил" стадо коров во время трюка для "Миссия невыполнима 7"
Источник:The Sun
Во время съемок нового фильма "Миссия невыполнима 7" Том Круз выполнял трюк для одного из эпизодов сюжета картины. В результате съемок коровы, которые паслись на соседнем поле, потеряли сознание – про детали курьеза читайте на Кино 24.
Голливудская звезда Том Круз, единственный американский актер, который известен талантом к личному исполнению трюков для своих фильмов. На этот раз трюк был не из сложных, но из тех, что вызвал курьезную ситуацию. Во время съемок в Великобритании актер прыгал с парашютом.
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Чтобы трюку не помешали квадрокоптеры во время съемок, техники использовали специальные "глушилки" чувствительных частот для дронов. То есть была привлечена техника, которая использует специальный высокочастотный шум. К таким частотам оказались очень чувствительны коровы, которые паслись на соседнем поле, где должен был приземлиться Том Круз.
Высокочастотный шум использовался для предотвращения полета дронов возле него во время прыжков с парашютом, но технология была очень сильной и заставила потерять сознание целое поле коров,
– объяснение, которое предоставили для источника.
Полет и приземление Тома Круза / Скриншот из видео The Sun
После того, как выключили технику, животные начали приходить в себя и никто не пострадал. Даже владельцы коров решили не жаловаться на съемочную группу.
Интересные факты о съемках франшизы "Миссия невыполнима"
- Во время съемки нового фильма для сюжета картины паровоз пустили с рельсов. Впечатляющее видео смотрите в материале Кино 24.
- На ежегодной конференции CinemaCon разработчики фильма "Миссия невыполнима 7" показали промо-ролик самого опасного трюка, который когда-либо выполнял Том Круз.