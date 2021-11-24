Напомним, роль Лили Эльбе, одного из первых людей, перенесших операцию по смене пола, принесла актеру Оскар. Однако, в интервью с Sunday Times он сказал, что сегодня бы ни за что не согласился на эту роль.

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Я бы не согласился на эту роль сейчас. Я взял этот фильм с лучшими намерениями, но думаю, что это была ошибка. Должно быть полное равенство для всех, иначе дебаты никогда не закончатся,

– поделился он.

Эдди Редмэйн в роли Лили Эльбе / Фото Кинориума

Какова позиция Эдди Редмэйна

В 2020 году Редмэйн начал активно защищать представителей секс-меньшинств, осуждая автора книг о "Гарри Поттере" и "Фантастические твари и где их искать" Джоан Роулинг за высказывания о трансгендерных людях.

В 2015 году актер поделился, что когда-то в киноиндустрии появится больше трансактеров и трансактрис, которые играют не только трансроли, но и небинарных персонажей.

Я считаю, что человек может играть любую роль, если он играет ее с чувством целостности и ответственности,

– добавил Редмэйн.

Как реагирует сеть

"Это похоже на то, кто должен был снимать "Список Шиндлера". Когда это предложили Скорсезе, тот сказал, что фильм о евреях должен снимать еврей. Здесь тоже самое, я считаю";

"А мертвецов для съемок должны набирать в моргах? А зомби – раскапывать на кладбищах? Разве не есть суть актерского мастерства в перевоплощении?";

"Многие спешат сказать "чепуха", потому что не знают контекста. Для Запада это, прежде всего, вопрос экономической дискриминации. Например, если есть одна вакансия, и на нее претендуют белый и чернокожий, должность получит, чаще всего, белый. Если претендуют человек традиционной ориентации и представитель ЛГБТ, должность получит первый. Эта дискриминация все еще очень распространена, а заявления а-ля Редмэйн – мощные инструменты для того, чтобы привлечь внимание к несправедливости и формировать новые дискурсы";

"Играет он бомбезно, но логика – не самая сильная его сторона";

"Нонсенс. А слепых должны играть только слепые? А военных должны играть только военные? А представителей других стран должны играть только актеры-выходцы из этих стран? Что за фигня?";

"А Русалочку должна играть Русалочка";

"Угу, завтра извинится за свою роль Стивена Хокинга. Ведь физиков с боковым амиотрофическим склерозом должны играть физики с боковым амиотрофическим склерозом";

"Тогда почему Гитлера во всех фильмах играет не Гитлер?";

"Ну да. А гетеро – только гетеро. А не тем ли славится профессия актера, как умением перевоплощаться?";

"А Эдди Редмэйн должен играть только Эдди Редмейна, и никого больше! Вот интересное будет кино!";

"Как представитель ЛГБТ-сообщества, я не согласен с этим утверждением. По моему мнению, кто угодно может играть кого угодно".

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