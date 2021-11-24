Нагадаємо, роль Лілі Ельбе, одну з перших людей, які перенесли операцію зі зміни статі, принесла акторові Оскар. Однак, в інтерв’ю з Sunday Times він сказав, що сьогодні б нізащо не погодився на цю роль.
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Я б не погодився на цю роль зараз. Я взявся за цей фільм із найкращими намірами, але думаю, що це була помилка. Має бути повна рівність для всіх, інакше дебати ніколи не закінчаться,
– поділився він.
Едді Редмейн у ролі Лілі Ельбе / Фото Кіноріуму
Якою є позиція Едді Редмейн
- У 2020 році Редмейн почав активно захищати представників секс-меншин, засуджуючи авторку книг про "Гаррі Поттера" та "Фантастичні звірі і де їх шукати" Джоан Роулінг за висловлювання про трансгендерних людей.
- У 2015 році актор поділився, що колись у кіноіндустрії з'явиться більше трансакторів і трансакторок, які грають не тільки трансролі, а й небінарних персонажів.
Я вірю, що людина може грати будь-яку роль, якщо вона грає її з почуттям цілісності та відповідальності,
– додав Редмейн.
Як реагує мережа
- "Це схоже на те, хто повинен був знімати "Список Шиндлера". Коли це запропонували Скорсезе, той сказав, що фільм про євреїв повинен знімати єврей. Тут теж саме, я вважаю";
- "А мерців для зйомок мають набирати в моргах? А зомбі – розкопувати на цвинтарях? Хіба не є суть акторської майстерності у перевтіленні?";
- "Багато хто поспішає сказати "дурня", бо не знає контексту. Для заходу це, найперше, питання економічної дискримінації. Наприклад, якщо є одна вакансія, і на неї претендують білий і чорношкірий, посаду отримає, найчастіше, білий. Якщо претендують людина традиційної орієнтації й представник ЛГБТ, посаду отримає перший. Ця дискримінація все ще дуже поширена, а заяви а-ля Редмейн – потужні інструменти для того, щоб привернути увагу до несправедливості та формувати нові дискурси";
- "Грає він бомбезно, але логіка – не найсильніша його сторона";
- "Нонсенс. А сліпих мають грати лише сліпі? А військових мають грати лише військові? А представників інших країн мають грати лише актори-вихідці з цих країн? Що за фігня?";
- "А русалоньку має грати русалонька";
- "Угу, завтра вибачиться за свою роль Стівена Гокінга. Адже фізиків з бічним аміотрофічним склерозом мають грати фізики з бічним аміотрофічним склерозом";
- "Тоді чому Гітлера в усіх фільмах грає не Гітлер?";
- "Ну так. А гетеро – тільки гетеро. А чи не тим славиться професія актора, як вмінням перевтілюватися?";
- "А Едді Редмейн має грати лише Едді Редмейна, і нікого більше! Ото цікаве буде кіно!";
- "Як представник ЛГБТ-спільноти, я не згоден з цим твердженням. На мою думку, хто завгодно може грати кого завгодно".
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