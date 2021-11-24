Трансгендеров должны играть только секс-меньшинства, – Эдди Редмэйн о фильме "Девушка из Дании"

В фильме "Девушке из Дании" 2015 года Эдди Редмэйн сыграл роль трансгендерной художницы. Сегодня он заявляет, что трансгендеров должны играть представители ЛГБТ.

Напомним, роль Лили Эльбе, одного из первых людей, перенесших операцию по смене пола, принесла актеру Оскар. Однако, в интервью с Sunday Times он сказал, что сегодня бы ни за что не согласился на эту роль.

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Я бы не согласился на эту роль сейчас. Я взял этот фильм с лучшими намерениями, но думаю, что это была ошибка. Должно быть полное равенство для всех, иначе дебаты никогда не закончатся,

– поделился он.

Эдди Редмэйн в роли Лили Эльбе / Фото Кинориума

Какова позиция Эдди Редмэйна

В 2020 году Редмэйн начал активно защищать представителей секс-меньшинств, осуждая автора книг о "Гарри Поттере" и "Фантастические твари и где их искать" Джоан Роулинг за высказывания о трансгендерных людях.

В 2015 году актер поделился, что когда-то в киноиндустрии появится больше трансактеров и трансактрис, которые играют не только трансроли, но и небинарных персонажей.

Я считаю, что человек может играть любую роль, если он играет ее с чувством целостности и ответственности,

– добавил Редмэйн.

Как реагирует сеть

"Это похоже на то, кто должен был снимать "Список Шиндлера". Когда это предложили Скорсезе, тот сказал, что фильм о евреях должен снимать еврей. Здесь тоже самое, я считаю";

"А мертвецов для съемок должны набирать в моргах? А зомби – раскапывать на кладбищах? Разве не есть суть актерского мастерства в перевоплощении?";

"Многие спешат сказать "чепуха", потому что не знают контекста. Для Запада это, прежде всего, вопрос экономической дискриминации. Например, если есть одна вакансия, и на нее претендуют белый и чернокожий, должность получит, чаще всего, белый. Если претендуют человек традиционной ориентации и представитель ЛГБТ, должность получит первый. Эта дискриминация все еще очень распространена, а заявления а-ля Редмэйн – мощные инструменты для того, чтобы привлечь внимание к несправедливости и формировать новые дискурсы";

"Играет он бомбезно, но логика – не самая сильная его сторона";

"Нонсенс. А слепых должны играть только слепые? А военных должны играть только военные? А представителей других стран должны играть только актеры-выходцы из этих стран? Что за фигня?";

"А Русалочку должна играть Русалочка";

"Угу, завтра извинится за свою роль Стивена Хокинга. Ведь физиков с боковым амиотрофическим склерозом должны играть физики с боковым амиотрофическим склерозом";

"Тогда почему Гитлера во всех фильмах играет не Гитлер?";

"Ну да. А гетеро – только гетеро. А не тем ли славится профессия актера, как умением перевоплощаться?";

"А Эдди Редмэйн должен играть только Эдди Редмейна, и никого больше! Вот интересное будет кино!";

"Как представитель ЛГБТ-сообщества, я не согласен с этим утверждением. По моему мнению, кто угодно может играть кого угодно".

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