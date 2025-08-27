Сейчас вышел официальный украинский трейлер этой долгожданной романтической драмы. В материале Кино 24 рассказываем больше о сюжете и покажем трейлер ленты.

Вышел трейлер фильма "Сожалея о тебе": о чем сюжет?

По сюжету фильма "Сожалея о тебе" Морган Грант стремится уберечь дочь Клару от собственных ошибок юности, но девушка отчаянно ищет свой путь. Их жизнь навсегда меняет трагедия – гибель Криса, мужа Морган и отца Клары, что открывает потрясающие тайны.

"Сожалея о тебе": смотрите онлайн трейлер фильма

Чтобы справиться с потерей, мать и дочь идут разными путями, все больше отдаляясь друг от друга. Морган находит утешение в давнем друге, тогда как Клара – в местном бунтаре. Но секреты и импульсивные решения обоих ставят под угрозу хрупкие нити, что еще держат семью вместе.

В ленте невероятный актерский состав. В частности, роли сыграли Эллисон Уильямс ("М3ҐАН", "Ловушка", сериал "Девушки"), Маккенна Грейс ("Капитан Марвел", франшиза "Охотники за привидениями"), Дэйв Франко ("Иллюзия обмана", "Соседи"), Мейсон Темз ("Черный телефон", "Как приручить дракона") и другие.

Известно, что фильм стартует в прокате уже в этом году, поэтому дождитесь!