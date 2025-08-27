Наразі вийшов офіційний український трейлер цієї довгоочікуваної романтичної драми. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо більше про сюжет та покажемо трейлер стрічки.

Вийшов трейлер фільму "Шкодуючи за тобою": про що сюжет?

За сюжетом фільму "Шкодуючи за тобою" Морґан Ґрант прагне вберегти доньку Клару від власних помилок юності, але дівчина відчайдушно шукає свій шлях. Їхнє життя назавжди змінює трагедія – загибель Кріса, чоловіка Морґан і батька Клари, що відкриває приголомшливі таємниці.

"Шкодуючи за тобою": дивіться онлайн трейлер фільму

Щоб упоратися з втратою, мати й донька йдуть різними шляхами, дедалі більше віддаляючись одна від одної. Морґан знаходить розраду в давньому другові, тоді як Клара – у місцевому бунтарі. Але секрети й імпульсивні рішення обох ставлять під загрозу крихкі нитки, що ще тримають сім'ю разом.

У стрічці неймовірний акторський склад. Зокрема, ролі зіграли Еллісон Вільямс ("М3ҐАН", "Пастка", серіал "Дівчата"), Маккенна Ґрейс ("Капітан Марвел", франшиза "Мисливці на привидів"), Дейв Франко ("Ілюзія обману", "Сусіди"), Мейсон Темз ("Чорний телефон", "Як приборкати дракона") та інші.

Відомо, що фільм стартує у прокаті вже цього року, тож дочекайтесь!