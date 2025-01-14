24 Канал собрал несколько турецких сериалов, которые завораживают декорациями и заставляют с головой окунуться в сюжет, интриги и страсти. Это те ленты, которые посмотришь на одном дыхании.

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"Холодрыга"

Оригинальное название: Zemheri

Количество серий: 10

Год: 2020

Фирузе оказалась в сложном положении, когда ее бросил любимый, а отца обвинили в гибели людей на строительном объекте, где он был руководителем. Девушка устраивается на работу к человеку, который подставил папу, чтобы доказать его невиновность. И вдруг Фирузе встречает свою первую любовь – Аяза. Он причастен к тем трагическим событиям, произошедшим в ее жизни.

"Холодрыга": смотрите трейлер онлайн

"Соколиный холм"

Оригинальное название: Sahin Tepesi

Количество серий: 6

Год: 2018

Мелек и Туна были неразлучными сестрами в детстве. Но их судьбы разошлись, когда они влюбились в одного и того же мужчину. Женщины долго не виделись и не поддерживали связь, и даже после смерти отца не были готовы пойти на примирение. Противостояние между ними превратилось в настоящую войну, в центре которой оказались их дети.

"Соколиный холм": смотрите трейлер онлайн

"Пятно"

Оригинальное название: Leke

Количество серий: 9

Год: 2019

Ясмин и Мурат после трагедии в семье попали в приют, но даже там остались поддержкой друг для друга. Когда Ясмин исполнилось 18, она пошла учиться на юриста. Ведь девушка не хотела бросать своего младшего брата. Но случайное знакомство с влиятельным мужчиной кардинально меняет ее жизнь.

"Пятно": смотрите трейлер онлайн