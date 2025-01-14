24 Канал зібрав кілька турецьких серіалів, які зачаровують декораціями та змушують з головою поринути в сюжет, інтриги й пристрасті. Це ті стрічки, які подивишся на одному подиху.

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"Холоднеча"

Оригінальна назва: Zemheri

Кількість серій: 10

Рік: 2020

Фірузе опинилась у складному становищі, коли її покинув коханий, а батька звинуватили в загибелі людей на будівельному об'єкті, де він був керівником. Дівчина влаштовується на роботу до людини, яка підставила тата, щоб довести його невинність. Та раптом Фірузе зустрічає своє перше кохання – Аяза. Він причетний до тих трагічних подій, що сталися в її житті.

"Холоднеча": дивіться трейлер онлайн

"Соколиний пагорб"

Оригінальна назва: Sahin Tepesi

Кількість серій: 6

Рік: 2018

Мелек і Туна були нерозлучними сестрами у дитинстві. Але їхні долі розійшлися, коли вони закохалися в одного і того самого чоловіка. Жінки довго не бачилися та не підтримували зв'язок, і навіть після смерті батька не були готові піти на примирення. Протистояння між ними перетворилося на справжню війну, у центрі якої опинилися їхні діти.

"Соколиний пагорб": дивіться трейлер онлайн

"Пляма"

Оригінальна назва: Leke

Кількість серій: 9

Рік: 2019

Ясмін та Мурат після трагедії в сім'ї потрапили в притулок, але навіть там залишилися підтримкою одне для одного. Коли Ясмін виповнилося 18, вона пішла навчатися на юристку. Адже дівчина не хотіла кидати свого молодшого брата. Та випадкове знайомство з впливовим чоловіком кардинально змінює її життя.

"Пляма": дивіться трейлер онлайн