Екатерина Горностай получила премию за дебютный фильм за дебютную картину "Стоп-Земля".

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Сюжет фильма

"Стоп-Земля" рассказывает автобиографическую историю о 16-летней Маше, которая учится в обычной школе в Киеве. Юная девушка чувствует себя несколько отстраненной от сверстников, однако она не одинока благодаря близким друзьям Яне и Сене. Каждый из героев фильма переживает собственную историю о школьной обыденности. В преддверии экзаменов главная героиня влюбляется в одноклассника. Однако девушка понимает: если не решиться сделать первый шаг – никогда не узнаешь, взаимны ли эти чувства.

Премьеры и награды

Международная премьера фильма украинского режиссера прошла в Германии в рамках Берлинского кинофестиваля. Там лента завоевала награду "Хрустальный медведь".

Любители кино в Украине впервые увидели фильм на Национальном конкурсе Одесского международного кинофестиваля. В этот раз фильм "Стоп-Земля" выиграл Гран-при и "Золотой Дюк" в категории "Лучший полнометражный фильм".

Актерский коллектив фильма жюри наградило за "Лучшую актерскую работу". В декабре Екатерина Горностай дала откровенное интервью журналистам 24 канала, с которым можно ознакомиться по этой ссылке .

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