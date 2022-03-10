Катерина Горностай отримала премію за дебютний фільм за дебютну картину "Стоп-Земля".

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Сюжет фільму

"Стоп-Земля" розповідає автобіографічну історію про 16-річну Машу, яка навчається у звичайній школі у Києві. Юна дівчина почувається дещо відсторонено від однолітків, проте не є самотньою завдяки близьким друзям Яні та Сєні. Кожен з героїв фільму переживає власну історію про шкільну буденність. Напередодні іспитів головна героїня закохується в однокласника. Проте дівчина розуміє: якщо не наважитися зробити перший крок – ніколи не дізнаєшся, чи взаємні ці почуття.

Прем'єри та нагороди

Міжнародна прем'єра фільму української режисерки відбулася у Німеччині у рамках Берлінського кінофестивалю. Там стрічка завоювала нагороду "Кришталевий ведмідь".

Любителі кіно в Україні вперше побачили фільм на Національному конкурсі Одеського міжнародного кінофестивалю. Цього разу фільм "Стоп-Земля" виграв Гран-прі та "Золотий Дюк" у категорії "Найкращий повнометражний фільм".

Акторський колектив фільму журі нагородило за "Найкращу акторську роботу". У грудні Катерина Горностай дала відверте інтерв'ю журналістам 24 каналу, з яким можна ознайомитися за цим посиланням.

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