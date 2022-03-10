Режиссерка Екатерина Горностай получила Шевченковскую премию за "Стоп-землю"

В это непростое время украинская режиссерка Екатерина Горностай получила Национальную премию имени Тараса Шевченко. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Екатерина Горностай получила премию за дебютный фильм за дебютную картину "Стоп-Земля".

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Сюжет фильма

"Стоп-Земля" рассказывает автобиографическую историю о 16-летней Маше, которая учится в обычной школе в Киеве. Юная девушка чувствует себя несколько отстраненной от сверстников, однако она не одинока благодаря близким друзьям Яне и Сене. Каждый из героев фильма переживает собственную историю о школьной обыденности. В преддверии экзаменов главная героиня влюбляется в одноклассника. Однако девушка понимает: если не решиться сделать первый шаг – никогда не узнаешь, взаимны ли эти чувства.

Премьеры и награды

Международная премьера фильма украинского режиссера прошла в Германии в рамках Берлинского кинофестиваля. Там лента завоевала награду "Хрустальный медведь".

Любители кино в Украине впервые увидели фильм на Национальном конкурсе Одесского международного кинофестиваля. В этот раз фильм "Стоп-Земля" выиграл Гран-при и "Золотой Дюк" в категории "Лучший полнометражный фильм".

Актерский коллектив фильма жюри наградило за "Лучшую актерскую работу". В декабре Екатерина Горностай дала откровенное интервью журналистам 24 канала, с которым можно ознакомиться по этой ссылке.

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