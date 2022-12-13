"Уэнсдей улыбается": Netflix показал неудавшиеся дубли из сериала о семейке Аддамс

"Уэнсдей" бьет все рекорды по просмотрам, однако Netflix продолжает подогревать интерес аудитории к сериалу. Стриминг показал подборку неудачных дублей со съемочной площадки.

Для поклонников шоу интересно было посмотреть на веселую подборку неудачных дублей, ведь там Дженна Ортега в роли Уэнсдей улыбается и чувствует себя очень свободно. Некоторые из пользователей заметил, что даже больше, чем на протяжении всех 8 серий проекта.

К слову "Не все ниточки распутаны": чего ожидать от 2 сезона "Уэнсдей" и какие актеры вернутся

Неудачные дубли сериала "Уэнсдей"

Несмотря на мрачную атмосферу шоу, съемка была очень веселой. Создатели проекта решить показать заслуги и официально поделились подборкой с неудачными дублями.

В ролике мы видим режиссера Тима Бертона, а также Уэнсдей, которая забывает текст и делает забавные гримасы, Мортисию с Гомесом, весело поющих в машине, и Энид, получающую фонариком по голове.

Неудачные дубли "Уэнсдей": смотрите видео онлайн

Вас может заинтересовать От "Железного человека 3" до "Уэнсдей": самые интересные роли Дженны Ортеги за 10 лет ее карьеры

Напомним, в первую неделю премьеры его смотрели в 93 странах мира около 342 миллионов часов. В Украине "Уэнсдей" также занимает первое место среди англоязычных просмотров Netflix.

Сериал с королевой ужасов Дженной Ортегой в главной роли рассказывает о юной Уэнсдей Аддамсе, которая хочет разгадать тайну монстра в своей новой школе, Академии Nevermore. Девушка не терпит манипуляций, обид и издевательств над собой. Но, когда встречается со сверстниками, обладающими сверхъестественными силами, мы видим немало жутких моментов.

Сериал получил 13+ за страх, язык и насилие, поэтому некоторые кадры могут оказаться слишком загадочными и страшными для детей младше 13 лет. Что нужно знать о "Уэнсдей" перед просмотром с детьми – читайте по ссылке.

"Уэнсдей": смотрите трейлер сериала