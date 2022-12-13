Для шанувальників шоу цікаво було глянути на веселу добірку невдалих дублів, адже там Дженна Ортега у ролі Венздей посміхається і почувається дуже вільно. Дехто з користувачів зауважив, що навіть більше, ніж упродовж усіх 8 серій проєкту.

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Невдалі дублі серіалу "Венздей"

Попри похмуру атмосферу шоу, знімання було надзвичайно веселим. Творці проєкту вирішити показати залаштунки та офіційно поділилися добіркою з невдалими дублями.

У ролику ми бачимо режисера Тіма Бертона, а також Венздей, яка забуває текст і робить кумедні гримаси, Мортисію з Гомесом, які весело співають у машині, та Енід, яка отримує ліхтариком по голові.

Невдалі дублі "Венздей": дивіться відео онлайн

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Нагадаємо, у перший тиждень прем’єри його дивилися у 93 країнах світу майже 342 мільйони годин. В Україні "Венздей" також займає перше місце серед англомовних переглядів Netflix.

Серіал із королевою жахів Дженною Ортегою в головній ролі розповідає про юну Венздей Аддамс, яка хоче розгадати таємницю монстра у своїй новій школі, Академії Nevermore. Дівчина не терпить маніпуляцій, образ та знущань з себе. Але, коли зустрічається з однолітками, які володіють надприродними силами, ми бачимо чимало моторошних моментів.

Серіал отримав 13+ за страх, мову та насильство, тому деякі кадри можуть виявитися надто загадковими та страшними для дітей віком до 13 років. Що треба знати про "Венздей" перед переглядом із дітьми – читайте за посиланням.

Цікаво. 12 грудня"Венздей" отримав номінацію на премію Золотий глобус 2023 у категоріях "Найкраща комедія / мюзикл" та "Найкраща актриса комедії/мюзиклу" (Дженна Ортега). Список усіх номінантів у нас на сайті.

"Венздей": дивіться трейлер серіалу