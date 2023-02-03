В сети ходят слухи, что Энид и Уэнсдэй станут ближе. Однако Эмма Майерс считает, что главной героини сейчас не следует вступать в романтические отношения.

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Эмма Майерс рассказала о втором сезоне "Уэнсдэй"

Эмма Майерс говорит, что главной героини следует побыть одной и не вступать в отношения.

У нее только было целое фиаско с двумя парнями, она должна отложить романтику на некоторое время,

– говорит актриса изданию NME.

Однако Майерс также отметила, что во втором сезоне все возможное: "Мы вообще пока не говорили о сценарии, поэтому я действительно не знаю, какой план действия".

Любопытно. В новом любимом сериале Netflix, зрители наблюдают, как Уэнсдэй Аддамс переводят в Академию Nevermore, школу-интернат для изгоев. Там ее ждет веселая "подруга" Энид с совершенно противоположным мировоззрением. Ее комната – разноцветная и яркая. Ну что ж, Уэнсдэй это не подходит. Постановщик комедийного ужасного сериала Марк Скратон недавно поделился секретами создания комнаты для главной героини и ее подруги-соседки Энид. Интересные детали читайте здесь.

Что известно о втором сезоне "Уэнсдэй"

Ожидается, что второй сезон выйдет не раньше конца 2023 года. Продюсеры проекта уже начали искать атмосферные локации для съемок и совещаться со сценаристами по поводу сюжета. И, скорее всего, – сериал таки получится на Netflix, хоть за съемочный процесс второго сезона будет отвечать компания Amazon, недавно выкупившая киностудию Metro-Goldwyn-Mayer, снимавшая первую часть шоу. Также Netflix уже анонсировал продолжение, показав загадочное видео с кадрами первого сезона.

Напомним, "Уэнсдэй" вышла на Netflix 23 ноября. По сюжету первого сезона, дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов адаптируется в школе, где она заметно отличается от американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Уэнсдэй хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

"Уэнсдэй" 1 сезон: смотрите трейлер