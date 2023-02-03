У мережі ширяться чутки, що Енід та Венздей стануть ближчими. Проте Емма Маєрс вважає, що головній героїні зараз не варто вступати у романтичні стосунки.

Читайте також Що подивитися на Netflix: 10 найрейтинговіших фільмів і серіалів серед українців

Емма Маєрс розповіла про другий сезон "Венздей"

Емма Маєрс говорить, що головній героїні варто побути однією і не вступати у стосунки.

У неї щойно було ціле фіаско з двома хлопцями, вона має відкласти романтику на деякий час,

– говорить актриса виданню NME.

Проте Маєрс також зазначила, що у другому сезоні все можливе: "Ми взагалі поки що не говорили про сценарій, тому я насправді не знаю, який план дії".

Цікаво. У новому улюбленому серіалі Netflix, глядачі спостерігають, як Венздей Аддамс переводять до Академії Nevermore, школи-інтернату для ізгоїв. Там на неї чекає весела "подруга" Енід з абсолютно протилежним світоглядом. Її кімната – різнобарвна та яскрава. Ну що ж, Венздей це не підходить. Постановник комедійного серіалу жахів Марк Скратон нещодавно поділився секретами створення кімнати для головної героїні та її подруги-сусідки Енід. Цікаві деталі читайте тут.

Що відомо про другий сезон "Венздей"

Очікується, що другий сезон вийде не раніше кінця 2023 року. Продюсери проєкту вже почали шукати атмосферні локації для зйомок та радитися зі сценаристами щодо сюжету. І скоріше за все, – серіал таки вийде на Netflix, хоч за знімальний процес другого сезону відповідатиме компанія Amazon, яка нещодавно викупила кіностудію Metro-Goldwyn-Mayer, що знімала першу частину шоу. Також Netflix вже анонсував продовження, показавши загадкове відео з кадрами першого сезону.

Нагадаємо, "Венздей" вийшла на Netflix 23 листопада. За сюжетом першого сезону, дочка Мортисії та Гомеса Аддамсів адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. Разом з цим вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

"Венздей" 1 сезон: дивіться трейлер