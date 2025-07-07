Выбрали сознательную позицию: 5 украинских актеров, которые построили карьеру в России, но вернулись
- Многие украинские актеры строили карьеру в России до большой войны.
- После 2022 года ситуация изменилась, и некоторые актеры вернулись в Украину.
До начала большой войны, к сожалению, многие известные украинские актеры строили свою карьеру в России. В Украине на главные роли нередко утверждали именно российских "звезд". Все изменилось после 2022 года.
Сегодня на украинских съемочных площадках нет места актерам страны-оккупанта. В материале Кино 24 мы рассказываем об украинских артистах, которые построили свою карьеру в России, но вернулись в Украину и занимаются сознательно проукраинской позицией.
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Алексей Нагрудный
Алексей Нагрудный был одним из тех артистов, которые работали и имели успешную карьеру в России. С 2007 по 2010 год он работал в московском "Театре музыки и драмы Стаса Намина".
Однако актер говорит, что уже тогда россияне использовали свои навыки пропаганды. И уже тогда Алексей понял, что ему это не подходит. Он говорит, что его возвращение домой в Украину было вопросом времени.
Во всем мы очень разные. Как можно было этого не замечать? Не знаю,
– говорит Нагрудный.
Сегодня актер живет в Киеве, поддерживает Украину и говорит правду о большой войне, которую ведут российские оккупанты.
Среди лент, в которых вы можете его увидеть: "Женский врач. Новая жизнь", "Раша гудбай" и другие.
Также свою карьеру в стране оккупанта строили такие украинские актрисы:
- Екатерина Кузнецова
- Любава Грешнова
- Мила Сивацкая
- Валерия Ходос