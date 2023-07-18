Украинские актеры, о которых все думали, что они русские
Неоднократно украинских актеров считали русскими из-за их участия в российских проектах или обучения в Москве. Среди них Екатерина Кузнецова, Мила Сивацкая и Алексей Вертинский.
Некоторые из них долго жили и работали в стране-агрессорке, но бежали из Москвы в начале полномасштабного вторжения, таких как Любава Грешнова. А звезда "Сватов" Екатерина Кистень, например, уехала в Швецию, но заступается за "хороших русских" и выступает против отмены русской культуры. Обо всем этом и больше читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также Как выглядели украинские актеры в начале карьеры и сейчас: некоторых не узнать
Украинские актеры, о которых все думали, что они русские
Екатерина Кузнецова
36 лет, Киев
Украинская актриса Екатерина Кузнецова 13 лет работала в Москве, даже когда началась война в 2014 году, она не покинула Россию. Сейчас звезда признается, что тогда не понимала сложности всей ситуации. В свои 22 года артистка ощущала комплекс неполноценности по поводу своего профессионализма. По ее словам, украинцам даже не давали возможности раскрыть свой талант. Поэтому в 2009 году Кузнецова уехала в Москву, чтобы "узнать, как там все происходит".
Звезда известна ролями в следующих проектах:
- "Кухня";
- "Строкой";
- "Знахарь";
- "Кто ты?";
- "Бешеная свадьба 2".
Интересно, что Кузнецова полгода прожила с россиянином Евгением Проценым, а позже ее любимым стал Максим Аплин – бизнесмен, владелец серф-школы на Шри-Ланке.
После войны Екатерина заняла четкую позицию и больше не планирует возвращаться в Россию, где у нее остались два кота и частный дом, который она планирует продать. Родители Кузнецовой живут в Киеве.
София Стеценко
20 лет, Киев
София Стеценко – юная и малоизвестная украинская актриса, но снималась в кино еще с самого детства. Одним из ее ранних выступлений была роль Женьки Ковалевой в сериале "Сваты" в третьем и четвертом сезонах. По сюжету, девочка осталась на попечении дедушки и бабушки, пока ее родители отправились за границу.
Позже она сыграла в ситкоме "Ласточкино Гнездо" и других – "Советы любви я все смогу", "Ищу женщину с ребенком" и "Под прицелом любви".
Алексей Вертинский
67 лет, Сумы
Алексей Вертинский – украинский актер театра и кино. Его дебют в кинематографе состоялся в 1980 году в фильме Александра Карпова "Свадебная ночь". Он также сыграл в лентах "Восток-Запад", "Безумный день или Женитьба Фигаро", "12 стульев", "Ржевский против Наполеона", а в 2015 году получил звание народного артиста Украины.
В 1980 году окончил Московское эстрадно-цирковое училище.
Год назад актер перенес срочную операцию на сердце.
Екатерина Кистень
43 года, Киев
Украинская актриса Екатерина Кистень имеет звание Заслуженная артистка Украины. За роль Насти Ермаковой в известном сериале "Когда мы дома" получила телевизионную премию "Телезвезда". За последние годы снялась в проекте "Любовь и блоггеры" и "Моя любимая Страшка".
В 2005 году сыграла в российском фильме "Возвращение Мухтара-2", а в 2011 году в сериале "Басни Митяя".
После полномасштабного вторжения уехала в Швецию. По ее словам, в Стокгольме много россиян, с которыми она общается и называет их действительно хорошими. Кроме этого, она отметила, что они страдают больше, чем мы здесь (в Швеции – 24 Канал). "Я просто постоянно вижу эти глаза, и я не могу этому человеку сказать: "Эй ты, русский". Я на таком уровне не могу, человеческом", – сказала Екатерина в интервью Алине Доротюк.
Актриса уточнила, что уважает российских коллег с антивоенной позицией, а об оставшихся в стране сказала следующее: "К сожалению, эта огромная страна, в которой единицы совершают протесты, сама перемалывает эти единицы. И поэтому требовать от этих единиц выйти с плакатом на площадь – значит убить себя, засунуть себя за решетку, уничтожить свою семью. Я не могу такое предлагать людям".
Интересно "Почувствовал себя деревенской звездой": интервью с Вельбоем о начале актерской карьеры
Любава Грешнова
35 лет, Харьков
Украинская актриса Любава Грешнова родилась 5 июля 1988 в Харькове, но в 2012 году звезда переехала в Москву, где и осталась работать. По ее словам, она стала заложницей обстоятельств.
Популярность Любавы Грешновой в значительной степени связана с ролями, которые она сыграла в фильмах, таких как "Маршрут милосердия", "Соседи", "Любовь и немножко перца", "Огни большого города", "По закону", "Чудо", "Время грехов", "Дом для двоих", "Бывшая".
Любава отметила, что все украинское кинопроизводство за последние 10 лет – и после 2014 года, и до 23 февраля 2022 года – было совместимо с российским производством. Как она сообщила, это была всего лишь работа: "Я никак не относилась к России, и когда началась война, конечно, никаких вопросов, каких-то рефлексий по поводу того, чтобы там по чему-то скучать, или еще что-то – не было. Я абсолютно спокойно закрыла для себя это вопрос навеки. Стать персоной нон грата не боялась. Это даже честь для меня. Быть запрещенным в России сейчас – это круто".
Сегодня Любава находится в Польше, волонтерит и публикует сообщения в инстаграме на украинском языке.
Мила Сивацкая
24 года, Киев
Украинская актриса Мила Сивацкая прожила три с половиной года в России, где снималась в комедийном сериале "Гранд" и серии фильмов "Последний богатырь" от компании "Уолт Дисней Компани СНГ". В 2017 году диктатор Владимир Путин посмотрел фильм "Последний богатырь" и даже комментировал его, что на тот момент для актрисы было почетно и престижно.
Сейчас Мила Сивацкая признает свои ошибки и сожалеет о работе в России, но не стесняется ее. В своем интервью на ютуб-канале Алины Доротюк актриса рассказала, что она была безотчетной и думала о своей карьере, но после полномасштабного вторжения в Украину она переосмыслила свою жизнь.