Редакция Кино 24 подготовила подборку украинских звезд, которые не так давно родили малышей. В материале вы найдете все подробности.

Какие украинские актрисы недавно стали мамами?

Анна Кошмал

Анна Кошмал – популярная украинская актриса. Она успела уже дважды ощутить на себе дар материнства. В частности, у Анны есть старший сын Михаил, которому уже около шести лет, а во второй раз актриса стала мамой в марте 2025 года. Она родила дочь, которую назвала Софийкой.

Анна Сагайдачная

Анна Сагайдачная также уже во второй раз стала мамой. У нее есть старший сын Тимур от первого брака, а в декабре 2024 года Анна родила девочку и дала ей имя Мира. Пока не известно, кто является отцом этого ребенка, ведь свои сегодняшние отношения Анна Сагайдачная не афиширует. Однако известно, что он не является публичным.

Многие из поклонников думали, что у Анны родится мальчик, поэтому когда она опубликовала фотографию со своей крохой-девочкой, все изрядно удивились и поздравили актрису с пополнением.

Светлана Гордиенко

Актриса Светлана Гордиенко впервые стала мамой. Она сообщила об этом своим поклонникам, ведь незадолго до этого развелась с Максимом Девизоровым – актером и военным. У Светланы родился сын, которого она назвала Иосифом.

О пополнении в семье стало известно в августе 2024 года. Однако это не является точной датой рождения мальчика, ведь новостью актриса поделилась чуть позже.