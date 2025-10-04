Редакція Кіно 24 підготувала добірку українських зірок, які не так давно народили малюків. У матеріалі ви знайдете всі подробиці.

Які українські акторки нещодавно стали матусями?

Анна Кошмал

Анна Кошмал – популярна українська акторка. Вона встигла вже двічі відчути на собі дар материнства. Зокрема, у Анни є старший син Михайло, якому вже близько шести років, а вдруге акторка стала мамою в березні 2025 року. Вона народила донечку, яку назвала Софійкою.

Анна Сагайдачна

Анна Сагайдачна також уже вдруге стала мамою. У неї є старший синочок Тимур від першого шлюбу, а у грудні 2024 року Анна народила дівчинку і дала їй ім'я Міра. Наразі не відомо, хто є батьком цієї дитини, адже свої сьогоднішні стосунки Анна Сагайдачна не афішує. Однак відомо, що він не є публічним.

Багато хто з прихильників думав, що в Анни народиться хлопчик, тож коли вона опублікувала світлину зі своєю крихіткою-дівчинкою, всі неабияк здивувалися та привітали акторку з поповненням.

Світлана Гордієнко

Акторка Світлана Гордієнко вперше стала мамою. Вона повідомила про це своїх прихильників, адже незадовго до цього розлучилася з Максимом Девізоровим – актором та військовим. У Світлани народився син, якого вона назвала Іосифом.

Про поповнення в сім'ї стало відомо в серпні 2024 року. Проте це не є точною датою народження хлопчика, адже новиною акторка поділилася трохи пізніше.