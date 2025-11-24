Виявилось, що деякі актори, які є улюбленцями мільйонів, також були на межі того, щоб змінити вид своєї професійної діяльності. Та, на щастя, вони змінили свої думки, передає 24 Канал.

Які актори хотіли піти з кіно?

Генрі Кавілл – британський актор, який відомий ролями у фільмах "Війна Богів: Безсмертні", "Людина зі сталі", "Відьмак", "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості" та інші. Коли він тільки розпочинав акторську кар'єру, то дуже сумнівався, чи варто продовжувати рухатись у цьому напрямку. Ба більше, Генрі навіть роздумував, щоб вступити до Збройних сил Британії.

Педро Паскаль – чилійсько-американський актор, який став відомий завдяки ролі у четвертому сезоні "Гри престолів". Також Педро добре пам'ятають і з інших кінокартин: "Нарко", "Манадалорець", "Один із нас" тощо. Знаменитість уже готувався, щоб стати медбратом і покинути акторство через фінансові труднощі, та доля мала інші плани, тому глядачі досі бачать Паскаля у популярних фільмах і серіалах.

Скарлетт Йоганссон – власниця багатьох престижних кінонагород і двічі номінантка на Оскар. У 2021 році, за версією видання Time, вона увійшла до списку 100 найвпливовіших людей світу. Цікаво, що Скарлетт хотіла відмовитись від акторської кар'єри, коли спершу не отримала роль Чорної Вдови у фільмі "Месники".

Роберта Паттісона усі добре запам'ятали завдяки ролям Едварда у сазі про вампірів та Седрика у четвертій частині "Гаррі Поттера". Виявилось, що коли Роберт проходив прослуховування на роль Едварда Калена, то дуже засмутився й вирішив, що бути актором – не для нього. Та франшиза принесла йому справжній успіх. А у 2022 році у кіно вийшов фільм "Бетмен", де Паттісон зіграв головну роль. Тоді він також казав, якщо стрічка провалиться, то піде з кіноіндустрії.

Дженніфер Еністон – одна з найулюбленіших акторок глядачів у світі. Її роль Рейчел у серіалі "Друзі" досі залишається найвпізнаванішою. Виявилось, що акторка серйозно думала над тим, щоб покинути акторство і зайнятись дизайном інтер'єрів.

Відомо, що справжня популярність до Кріса Гемсворта прийшла після підписання контракту з Marvel Studios, де актор отримав свою роль у світі супергероїв. Сьогодні він один з найбільш високооплачуваних акторів у світі. Та, можливо, не всі знають, що після ролі у "Зоряному шляху" Гемсворт зіткнувся з проблемами у пошуку роботи. Усе дійшло до того, що чоловік ледь не повернувся до Австралії.

