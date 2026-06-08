4 небанальных украинских сериала для просмотра всей семьей

Многие украинские сериалы действительно затягивают, ведь имеют увлекательные сюжеты. Интересные проекты вышли и во время полномасштабного вторжения и уже успели стать популярными среди зрителей.

24 Канал расскажет, какие небанальные украинские сериалы можно посмотреть всей семьей. Они должны вам понравиться, ведь уже полюбились тысячам украинцев.

Не пропустите Новые украинские фильмы и сериалы, которые уже можно посмотреть на Netflix

Какие украинские сериалы посмотреть всей семьей?

"Подмена"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 16

Екатерина – успешная архитектор, которая руководит дизайн-бюро в Киеве. Неожиданно к женщине звонит сестра Ирина, с которой она не общалась годами, и просит о помощи.

Екатерина приезжает в Болгарию и обнаруживает, что сестра ее обманула. Архитектор оказалась в чужой стране без документов и без возможности быстро вернуться домой к мужу и дочери.

Тем временем Ирина прилетает в Киев и разрушает карьеру и личную жизнь сестры. Екатерина же в Болгарии сталкивается с различными испытаниями, однако также находит любовь.

"Подмена": смотрите онлайн анонс сериала

"Реванш"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 24

Валентина работает химиком-технологом и мечтает построить успешную карьеру. Однако неожиданно близкий человек предает девушку и ее жизнь переворачивается с ног на голову. Главная героиня попадает в тюрьму.

Валентина теряет жениха, работу и родной дом. В то же время она не опускает руки, а пытается жить дальше и продолжает борьбу, чтобы достичь справедливости.

"Реванш": смотрите онлайн 1 серию сериала

"Майор Сковорода"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 24

В центре сюжета – харизматичный майор Андрей Сковорода, под руководством которого оказываются молодые и неопытные новобранцы. Начальницей мужчины становится его бывшая возлюбленная Светлана Деркач.

Команда работает в настоящем хаосе и расследует сложные дела. Сковорода учит подчиненных ловить преступников, хотя использует для этого достаточно неординарные методы, и понимать людей.

"Майор Сковорода": смотрите онлайн 1 серию сериала

"Сокровища"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 16

Вера выходит из тюрьмы и приезжает в родной город, чтобы начать жизнь сначала и вернуться в семейный дом, который присвоили ее дядя, тетя и их дочь.

Тогда же в город прибывает капитан полиции Богдан, который работает под прикрытием успешного бизнесмена, чтобы найти настоящего убийцу своего отца, поскольку в преступлении обвинили его мать.

Знакомство Веры и Богдана становится началом увлекательной истории, которая открывает немало секретов. А жизнь главных героев может изменить загадочное сокровище времен Второй мировой войны.

"Сокровища": смотрите онлайн анонс сериала

Ранее мы писали о украинских сериалах, которые вышли в 2000-х годах и были достаточно популярными.