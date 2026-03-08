Укр Рус
8 марта, 18:36
Не только "Возвращение": сериалы о полномасштабном вторжении, которые должен увидеть каждый украинец

Мария Примыч
Основные тезисы
  • 22 февраля на телеканале ICTV2 состоялась премьера украинского сериала "Возвращение", который рассказывает историю о ветеране войны, который возвращается к гражданской жизни.
  • Среди других сериалов о полномасштабном вторжении – "Пограничники", "Перевозчица" и "Я – Надежда", каждый из которых имеет собственную уникальную сюжетную линию и высокий рейтинг на IMDb.

22 февраля на телеканале ICTV2 состоялась премьера украинского сериала "Возвращение", в котором снялись Александр Рудинский, Евгений Григорьев, Анастасия Пустовит, Тарас Цимбалюк, Федор Гуринец и другие актеры. Это история о ветеране войны, который получил тяжелое ранение на фронте и возвращается к гражданской жизни.

24 Канал расскажет, какие сериалы о полномасштабном вторжении стоит посмотреть. Они имеют высокий рейтинг и получили положительные отзывы от зрителей.

Сериалы о полномасштабном вторжении

"Возвращение"

  • Количество сезонов: 1
  • Количество серий: 8
  • Рейтинг IMDb: 7.2/10

Александр Кречет перенес ампутацию. Ветеран переживает физическую боль и борется с внутренними демонами, а также в его сознание приходит образ погибшего побратима Сергея Вербы.

Мужчина помогает семье друга справиться с тяжелой утратой и пытается принять нового себя. Александр проходит путь возвращения к гражданской жизни и к собственной идентичности.

"Возвращение": смотрите онлайн трейлер сериала

"Пограничники"

  • Количество сезонов: 2
  • Количество серий: 48
  • Рейтинг IMDb: 6.3/10

События первого сезона разворачиваются в сентябре 2021 года – за полгода до начала полномасштабного вторжения России против Украины. Молодые парни и девушки поступают в Национальную академию Государственной пограничной службы Украины.

Наставником некоторых курсантов становится герой АТО Иван Криницкий, у которого есть собственная методика преподавания. Он стремится, чтобы новички стали настоящими боевыми офицерами.

"Пограничники": смотрите онлайн трейлер сериала

"Перевозчица"

  • Количество сезонов: 1
  • Количество серий: 10
  • Рейтинг IMDb: 7.1/10

В центре сюжета – психолог Лидия, которая во время войны стала перевозчицей, чтобы спасать людей из горячих точек. За основу сериала взяты реальные истории украинцев. В каждом эпизоде – новая поездка и новый пассажир.

"Перевозчица": смотрите онлайн трейлер сериала

"Я – Надежда"

  • Количество сезонов: 1
  • Количество серий: 4
  • Рейтинг IMDb: 7.0/10

В сериале рассказывается о харьковских медиках экстренной помощи, которые в начале полномасштабного вторжения работали 24/7 – даже во время сильных бомбежек.

Фельдшер Надежда решила остаться в родном городе, хотя парень пытался уговорить ее уехать в безопасное место. Женщина проходит тяжелые моральные и физические испытания и постоянно рискует жизнью, но не сдается.

"Я – Надежда": смотрите онлайн трейлер сериала

