Также среди сравнений появились другие политики, в частности, Арсений Яценюк и Алексей Арестович. Пользователи сети активно делятся на эти фото и высказывают свои мысли о сравнении. Некоторые из них считают их очень точными и юмористическими.

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В сети сравнили политиков с героями популярных мультфильмов

Эти забавные сравнения дали пользователям сети возможность посмеяться и отвлечься от повседневных проблем. Начала флешмоб пользовательница под ником @Zhabeniatko1, а украинцы ее поддержали. Итак, что из этого вышло?

Владимир Зеленский

Зеленского изобразили главным героем из мультфильма "Кот в сапогах 2: Последнее желание", который является продолжением истории о сказочном персонаже. Любопытно, что первое появление Кота на большом экране произошло в 2004 году, в мультфильме "Шрек 2".



Владимира Зеленского сравнили с героем мультфильма "Кот в сапогах 2: Последнее желание" / Фото 24 Канала

Владимир Зеленский с первой Леди Украины

Владимира Зеленского и Елену Зеленскую как президентскую пару сравнили с Котом в сапогах и Кицей Мяколапкой.



Владимира Зеленского и Елену Зеленскую сравнили с героями мультфильма "Кот в сапогах 2: Последнее желание" / Фото 24 Канала

Валерий Залужный

Залужного украинцы увидели как Шрека.



Залужного сравнили со Шреком / Фото 24 канала

Кирилл Буданов

Буданова сравнили с персонажем-антагонистом Лордом Фаркуадом. По характеру они не совсем похожи, а вот по мимике немного есть, по крайней мере, на фото ниже. "Буданов. Проверяет, достаточно ли оккупант мертв", – пошутили украинцы.



Буданова сравнили с персонажем Лордом Фаркуадом / Фото 24 Канала

Юлия Тимошенко

Тимошенко сравнили с королевой Лилиан. У нее такая же коса, что дополняет ее образ.



Тимошенко как Лилиан из "Шрека" / Фото 24 Канала

Дмитрий Гордон

Гордона поместили рядом с мышью из "Шрека".



Гордона сравнили с мышью / Фото 24 Канала

Алексей Арестович

Арестовича показали как самолюбящегося и самоуверенного принца Чарминга. В описании к персонажу говорится, что "сначала он должен был спасти и поцеловать принцессу Фиону, снять с нее "страшное проклятие" и жить с ней долго и счастливо. Однако, ее спас Шрек и она влюбилась в него, а не в принца ".



Алексей Арестович как принц Чарминг / Фото 24 Канала

Арсений Яценюк

Арсения Яценюка сравнили с многоговорящим Вислюком из мультфильма "Шрек".



Арсения Яценюка сравнили с Вислюком / Фото 24 Канала

Напомним, недавно самые ярые фанаты "Дома Дракона" нашли сходство популярного сериала со "Шреком". Более того, некоторые даже от души посмеялись и пошутили, что это не приквел "Игры престолов", а римейк любимого мультфильма "Шрек".