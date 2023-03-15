Також серед порівнянь з'явилися інші політики, зокрема Арсеній Яценюк та Олексій Арестович. Користувачі мережі активно діляться цими фото та висловлюють свої думки про порівняння. Деякі з них вважають їх дуже надзвичайно точними й гумористичними.
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У мережі порівняли політиків із героями популярних мультфільмів
Ці кумедні порівняння надали користувачам мережі можливість посміятися та відволіктися від повсякденних проблем. Розпочала флешмоб користувачка під ніком @Zhabeniatko1, а українці її підтримали. Отже, що з цього вийшло?
Володимир Зеленський
Зеленського зобразили головним героєм з мультфільму "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання", який є продовженням історії про казкового персонажа. Цікаво, що перша поява Кота на великому екрані відбулася 2004 році, у мультфільмі "Шрек 2".
Володимира Зеленського порівняли з героєм мультфільму"Кіт у чоботях 2: Останнє бажання" / Фото 24 Каналу
Володимир Зеленський з першою Леді України
Володимира Зеленського та Олену Зеленську як президентську пару порівняли з Котом у Чоботях та Кицею М'яколапкою.
Володимира Зеленського та Олену Зеленську порівняли з героями мультфільму"Кіт у чоботях 2: Останнє бажання" / Фото 24 Каналу
Валерій Залужний
Залужного українці побачили як Шрека.
Залужного порівняли зі Шреком / Фото 24 каналу
Кирило Буданов
Буданова порівняли з персонажем-антагоністом Лордом Фаркуадом. За характером вони не зовсім схожі, а от за мімікою трохи є, принаймні на фото нижче. "Буданов. Перевіряє, чи окупант достатньо мертвий", – пожартували українці.
Буданова порівняли з персонажем Лордом Фаркуадом / Фото 24 Каналу
Юлія Тимошенко
Тимошенко порівняли з королевою Ліліан. У неї така ж коса, що доповнює її образ.
Тимошенко як Ліліан зі "Шрека" / Фото 24 Каналу
Дмитро Гордон
Гордона помістили поряд з мишею зі "Шрека".
Гордона порівняли з мишею / Фото 24 Каналу
Олексій Арестович
Арестовича показали як самозакоханого та самовпевненого принца Чармінга. В описі до персонажа йдеться про те, що "спочатку він повинен був врятувати й поцілувати принцесу Фіону, зняти з неї "страшне прокляття" і жити з нею довго та щасливо. Однак, її врятував Шрек і вона закохалася в нього, а не в принца".
Олексій Арестович як принц Чармінг / Фото 24 Каналу
Арсеній Яценюк
Арсенія Яценюка порівняли з Віслюком, який багато говорить, з мультфільму "Шрек".
Арсенія Яценюка порівняли з Віслюком / Фото 24 Каналу
Нагадаємо, нещодавно найпалкіші фанати "Дому Дракона" знайшли схожість популярного серіалу зі "Шреком". Ба більше, дехто навіть від душі посміявся і пожартував, що це не приквел "Гри престолів", а рімейк улюбленого мультфільму "Шрек".