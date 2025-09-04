Кстати, ранее мы рассказывали, вырежут ли сцены актера Константина Темляка из фильма "Малевич" – ответ режиссера. В материале Кино 24 узнаете подробности о ленте.

Что известно о биографическом фильме "Малевич"?

Фильм охватывает ключевые события в жизни Казимира Малевича, которые дают представление об эпохе в которой он жил и страсти, бушевавшие вокруг творчества художника. А их было немало: зависть конкурентов, большая любовь, боль за крестьян, страдавших от Голодомора и ненависть к порядкам, что насаждали большевики.

Также в фильме есть отдельная сюжетная линия, проводит параллели с современностью, когда российский империализм в очередной раз пытается уничтожить украинскую идентичность. Последние кадры ленты сняты в деоккупированном селе Мощун. Там по режиссерскому замыслу оживают картины Малевича, посвященные одной из украинских трагедий за которую ответственна советская власть.

Идея возникла еще до большого вторжения, но съемки происходили в 2022-м году. За это время наш первоочередной замысел претерпел изменения: мы не могли снимать, например, в селах на Харьковщине, а современность проникала в наше кино через массированные обстрелы энергетической инфраструктуры и кинематографистов, что шли на фронт. Тот фильм, что вы видите сейчас не только впервые в украинском кино делает попытку художественно осмыслить фигуру Малевича, но и останется воспоминанием о том, через что мы сейчас проходим,

– делится режиссер Дарья Онищенко.

Главную роль в фильме сыграл Виталий Ажнов, известный ролями глубоких персонажей в спектаклях "Калигула", "Мария Стюарт" и "Макбет" в театре Франко. Также среди каста Ирма Витовская-Ванца ("Мои мысли тихие"), Кристина Федорак ("Перевозчица"), Марина Кошкина ("Каховский объект"), Дарья Творонович ("Валерия выходит замуж") и Александр Рудинский ("Камень, бумага, ножницы", что получил BAFTA). Одного из персонажей воплотил Олекий Горбунов ("Дикое поле").

"Малевич": смотрите онлайн трейлер фильма

Музыку к фильму создал Милош Елич из "Океана Эльзы", а саундтреком стала любимая песня Казимира Малевича, которая упоминается в его воспоминаниях – "Гуде вітер вельми в полі" в исполнении SHUMEI. Ее история неразрывно связана с Тарасом Шевченко и долгое время исполнялась в память о нем. SHUMEI переосмыслил и осовременил звучание музыкального произведения.

На основе воспоминаний Малевича команда ресторана украинской авторской кухни "Канапа" создала тематическое меню, в котором соединила его творчество и любимые блюда, а документальные свидетельства о скандальной выставке "0,10" позволили воссоздать ее в театре Франко (выставка действует с 28 по 31 августа).

Отдельным событием, направленное на популяризацию знаний об украинских корнях Малевича стал запуск специального поезда Киевского метрополитена, который будет курсировать по синей линии в сентябре и октябре. В вагонах поезда разместили факты о киевском периоде Казимира Малевича и его цитаты о городе. Один из вагонов раскрашен Paint Hunters по уникальному эскизу,, который вдохновлялся творчеством художника разных периодов.



Фильм "Малевич" / Кадр из фильма

Фестивальная премьера фильма состоялась с аншлагом на кинофестивале "Молодость" в 2024 году. Показы ленты также проходили за рубежом – в Италии, Германии, Бразилии.

Во всеукраинский прокат биографическая драма "Малевич" выходит с 11 сентября.

