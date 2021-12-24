По мнению Анны Мачух, есть 3 главные проблемы, почему Украине не удается попасть в номинацию Оскара "Международный полнометражный фильм" на протяжении 10 лет. Это отсутствие опыта, плохое промо в США и слишком интеллектуальная тема фильмов.

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С 2011 года девять фильмов подавались на премию Оскар, но дальше лонг-листа им не удавалось продвинуться вперед. Исполнительный директор Украинской киноакадемии убеждена, что режиссерам за это время стоило бы проанализировать ошибки прошлых лет.

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"Конкуренция действительно большая и мощная. То, что "Плохие дороги" не вошли в шорт-лист премии Американской киноакадемии, свидетельствует лишь о том, что нам нужно провести работу над ошибками, понять, в чем было слабое место промокампании фильма. По моему мнению, самая большая проблема связана с тем, что шансы попадания фильма в шорт-лист на прямую зависят от его распространения в США, его узнаваемости, удачной акции и дистрибуции", – отметила Мачух.

Она также убеждена, что американскому зрителю и жюри нужно кино, которое можно расслабленно включить вечером после работы. А поскольку наши ленты содержат важный политический посыл, к примеру, рассказывают о войне на Донбассе, то иностранному зрителю нужно слишком сильно погружаться в контекст. В частности важно поднимать вопросы секс-меньшинств, гендерного и расового неравенства.

Не стоит воспринимать это за какую-то новую волну, которая не присуща Украине. Бесспорно, следует обращать внимание не на цвет кожи или сексуальную ориентацию, а на качество, важность и актуальность произведений. Именно за это они получают награды,

– отмечает директор Украинской киноакадемии.

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Попасть из 93 фильмов лонг-листа в 15-тку шорт-листа – сложная задача, но, если учесть все недочеты и ошибки, украинское кино могло бы иметь шанс на успех. Ведь в Украине фильм "Плохие дороги", к примеру, довольно позитивно восприняли зрители – об этом свидетельствуют 5 статуэток Кинопремии "Золота дзига". Она убеждена, что в таком темпе украинцам скоро удастся попасть на Оскар.

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