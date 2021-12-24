На думку Ганни Мачух, є 3 головні проблеми, чому Україні не вдається потрапити у номінацію Оскара "Міжнародний повнометражний фільм" впродовж 10 років. Це відсутність досвіду, погане промо у США та надто інтелектуальна тема фільмів.

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З 2011 року дев'ять фільмів подавались на премію Оскар, але далі лонг-листа їм не вдавалось просунутись вперед. Виконавчий директор Української кіноакадемії переконана, що режисерам за цей час вартувало б проаналізувати помилки минулих років.

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"Конкуренція справді велика та потужна. Те, що "Погані дороги" не увійшли до шорт-листу премії Американської кіноакадемії, свідчить лише про те, що нам потрібно провести роботу над помилками, зрозуміти, у чому було слабке місце промокампанії фільму. На мою думку, найбільша проблема пов'язана з тим, що шанси влучення фільму в шорт-лист на пряму залежить від його поширення в США, його впізнаваності, вдалої акції та дистрибуції", – зазначила Мачух.

Вона також переконана, що американському глядачу та журі потрібне кіно, яке можна розслаблено увімкнути ввечері після роботи. А оскільки наші стрічки містять важливий політичний посил, до прикладу, розповідають про війну на Донбасі, то іноземному глядачеві потрібно надто сильно занурюватись у контекст. Зокрема важливо порушувати питання секс-меншин, гендерної та расової нерівності.

Не варто сприймати це за якусь нову хвилю, яка не притаманна Україні. Безперечно, слід звертати увагу не на колір шкіри або сексуальну орієнтацію, а на якість, важливість та актуальність творів. Саме за це вони одержують нагороди,

– зазначає директор Української кіноакадемії.

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Потрапити із 93 фільмів лонглиста у 15-тку шорт-листа – складне завдання, але, якщо врахувати усі недоліки та помилки, українське кіно могло б мати шанс на успіх. Адже в Україні фільм "Погані дороги", до прикладу, досить позитивно сприйняли глядачі – про це свідчать 5 статуеток Кінопремії "Золота дзига". Вона переконана, що в такому темпі українцям скоро вдасться потрапити на Оскар.

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