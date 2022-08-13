Умерла актриса Энн Хеч, которая совершила ДТП под наркотиками

Американская актриса Энн Хеч скончалась 12 августа 2022 года, через неделю после автокатастрофы. В больнице она впала в кому, а потом у нее констатировали смерть мозга. Так, родные приняли решение отключить ее от аппаратов.

Энн Хеч скончалась в возрасте 53 лет. У нее осталось двое сыновей – 20-летний Гомер и 13-летний Атлас.

Важно "Смерть мозга": актриса Энн Хеч впала в кому после ДТП под наркотиками

Энн Хеч скончалась через неделю после ДТП под наркотиками

Мы с братом Атласом потеряли маму. После шести дней почти невероятных эмоциональных перепадов я остался с глубокой безмолвной грустью. Надеюсь, моя мама освободилась от боли… Покойся с миром, мама, я люблю тебя,

– публично простился 20-летний Гомер.

"Мы потеряли яркий свет, добрую и радостную душу, любящую мать и верного друга. Будем очень скучать по Энн, но она будет жить благодаря своим прекрасным сыновьям, своей культовой работе", – прокомментировал представитель семьи Энн Хеч.

Энн Хеч скончалась после ДТП: смотрите видео

Как Энн Хеч совершила автокатастрофу и впала в кому

В пятницу, 5 августа, звезда фильма "Хвост виляет собакой" устроила ДТП в Лос-Анджелесе – врезалась в дом, где случился пожар. Из горящего и покрученного авто ее час доставали 59 спасателей.

Когда Энн Хеч вытащили из машины, она была в сознании и даже разговаривала с пожарными, а уже в больнице впала в кому.

Потом стало известно, что за руль актриса села под алкоголем и под наркотиками.

Через несколько дней у Энн Хеч диагностировали острое аноксичное поражение головного мозга – постоянную нехватку кислорода. Тогда медики сказали родным, что она не выживет.

из-за тяжелой гипоксической травмы головного мозга у актрисы не было шансов выжить, но ее подключили к аппарату жизнеобеспечения, чтобы медики могли установить, можно ли использовать ее органы для донорства. Этого хотела сама Энн Хеч.