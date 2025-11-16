В этом могут помочь фильмы без особого количества экшена или напряжения, пишет 24 Канал. Они позволяют ненадолго раствориться в другой реальности.

"История призрака"

Рейтинг IMDb: 6,8

Музыкант, который жил в прекрасном доме с любимой, внезапно попадает в аварию и погибает. Но внезапно парень таки просыпается в морге и понимает, что стал призраком. Он невидим для живых людей, поэтому возвращается в любимый дом и наблюдает за девушкой. Она переживает горе, принимает потерю, а впоследствии начинает новую жизнь.

"История призрака": смотрите трейлер онлайн

"Амели"

Рейтинг IMDb: 8,3

Амели – это девушка, которая не похожа на других. После всех трудностей она осталась мечтательным и светлым человеком. Однажды она находит у себя дома потайную шкатулку, что когда-то принадлежал какому-то мальчику. Она решает отыскать этого человека и вернуть эти вещи – и ей это удается.

"Амели": смотрите трейлер онлайн

"Ведьмина служба доставки"

Рейтинг IMDb: 7,8

Анимационная лента рассказывает о юной ведьме Кики, которая в 13 лет должна покинуть дом и прожить определенное время в новом месте. Она отправляется в волшебный городок на метле со своим котом. Здесь ее ждут новые приключения и даже первые чувства.

"Ведьмина служба доставки": смотрите трейлер онлайн