В Польше адаптировали украинский сериал "Слуга народа": как изменили сюжет - фото и видео

Польша решила адаптировать украинский сериал "Слуга народа", в оригинале котором когда-то сыграл президент Украины Владимир Зеленский. На польских экранах премьера выйдет уже скоро – 4 марта.

Главную роль сыграет актер Марцин Хикнар. Напомним, что в сериале рассказывают о учителя истории, который случайно становится главой государства. Сериал будет виходить каждую субботу на телеканале Polsat.

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Добавим, что телеканал Polsat выкупил права на съемку более 2 лет назад. И уже с 4 марта в Польше будут показывать адаптированный украинский сериал "Слуга народа".

Украинский оригинал сериала привел к власти Владимира Зеленского, сыгравшего в нем главную роль. Выйдет ли это у Марцина Хикнера? Никто не знает. Но мы точно знаем, что сериал подарит вам много улыбок и интересных размышлений о политике.

– заявил телеканал Polsat.

Первые кадры из польского сериала "Слуга народа": фото

Изменится ли сюжет сериала в Польше

Напомним, что украинский сериал "Слуга народа" рассказывает историю учителя истории Василия Голобородько, который случайно становится президентом страны и сталкивается с армией коррумпированных чиновников и олигархов. Главную роль в нем сыграл нынешний президент Владимир Зеленский.

В то же время создатели польского "Слуги народа" обещали сохранить оригинальный украинский сценарий сериала. Но есть некоторые изменения:

В польской версии главного героя зовут Игнатий Конечный, он – 36-летний разведенный мужчина, живущий со своими родителями, сестрой и племянницей.

Он – любимый учитель в школе и увлекается бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем. Став президентом, он отказался от выгод, продолжая ездить на работу на велосипеде.

Кроме того, неактуальные для Польши моменты и политические реалии создатели убрали из сюжета.

Трейлер польского сериала "Слуга народа": смотрите видео



Напомним, 17 марта 2022 года Netflix вернул украинский сериал "Слуга народа" на свою платформу. В сентябре 2016 года Netflix купил права на показ сериала.

И поскольку Зеленский сейчас – действующий Президент Украины, его мужеством и решительностью увлекается весь мир. Неудивительно, что интерес к старому шоу возрос еще больше. Еще ранее киноленту приобрели телеканалы Казахстана, Молдовы, Эстонии, Белоруссии. Сегодня права на шоу хотят покупать еще больше вещателей по всему миру.