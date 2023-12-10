Жена Василия Кухарского сообщила, когда и где состоится прощание с украинским защитником. Об этом Наталья Гордий-Кухарская написала в соцсетях.

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Когда и где состоится прощание

Известно, что с Василием Кухарским простятся сегодня, 10 декабря, в Театре на Подоле. Отпевание пройдет во Владимирском соборе через три часа.

Друзья, завтра в воскресенье 10:12 пройдет прощание с Васькой Кухарским на 10:00 в Театре на Подоле. На 13:00 отпевание во Владимирском соборе. Приходите, чтобы воздать честь настоящему воину и доброму достойному человеку. Моем Васичке,

– написала Наталья.



Василий Кухарский / Фото из фейсбука

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