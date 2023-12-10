Жена Василия Кухарского сообщила, когда и где состоится прощание с украинским защитником. Об этом Наталья Гордий-Кухарская написала в соцсетях.
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Когда и где состоится прощание
Известно, что с Василием Кухарским простятся сегодня, 10 декабря, в Театре на Подоле. Отпевание пройдет во Владимирском соборе через три часа.
Друзья, завтра в воскресенье 10:12 пройдет прощание с Васькой Кухарским на 10:00 в Театре на Подоле. На 13:00 отпевание во Владимирском соборе. Приходите, чтобы воздать честь настоящему воину и доброму достойному человеку. Моем Васичке,
– написала Наталья.
Василий Кухарский / Фото из фейсбука
Что известно о потере
- Василий Кухарский вступил в Вооруженные силы с начала полномасштабного вторжения. Во время боевых действий он получил тяжелое ранение.
- Актер нуждался в дорогостоящем лечении и реабилитации, поэтому режиссер Олесь Санин собирал для коллеги средства. И 7 декабря Василия Кухарского не стало. Он был звездой фильмов "Максим Оса", "Толока" и других.
- Святослав Вакарчук так вспоминал Василия Кухарского: "Прекрасный актер, прекрасный человек, мужественный воин. Любил его и уважал... Такая настоящая мужская энергия была в нем".