Дружина Василя Кухарського повідомила, коли саме та де відбудеться прощання з українським захисником. Про це Наталка Гордій-Кухарська написала у соцмережах.
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Коли та де відбудеться прощання
Відомо, що з Василем Кухарським попрощаються сьогодні, 10 грудня, у Театрі на Подолі. Відспівування пройде у Володимирському соборі через три години.
Друзі, завтра в неділю 10.12 пройде прощання з Ваською Кухарським на 10.00 в Театрі на Подолі. На 13.00 відспівування в Володимирському соборі. Приходьте, щоб віддати честь справжньому воїну і добрій гідній людині. Моєму Васічці,
– написала Наталка.
Василь Кухарський / Фото з фейсбуку
Що відомо про втрату
- Василь Кухарський вступив до Збройних Сил з початку повномасштабного вторгнення. Під час бойових дій він зазнав важкого поранення.
- Актор потребував дороговартісного лікування та реабілітації, тому режисер Олесь Санін збирав для колеги кошти. Та 7 грудня Василя Кухарського не стало. Він був зіркою фільмів "Максим Оса", "Толока" та інших.
- Святослав Вакарчук так згадував Василя Кухарського: "Прекрасний актор, чудова людина, мужній воїн. Любив його і поважав… Така справжня чоловіча енергія була в ньому".