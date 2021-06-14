"Ведьмак": сеть поразил жуткий тизер второго сезона сериала

Netflix в рамках онлайн-мероприятия Geeked Week показал первый тизер второго сезона сериала "Ведьмак". Известно, что новая часть должна выйти еще в 2021 году.
Новые эпизоды "Ведьмака" не разочаруют киноманов. Зрители узнают о прошлом Геральта, ведь с Цири он поселится в лагере ведьмаков, где вместе с наставником Весемиром и жрицей Нэннеке будет разгадывать происхождение магических сил девочки.
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Актеры "Ведьмака 2":
- Генри Кавилл – ведьмак, Геральт из Ривии;
- Аня Чалотра – ведьма Йеннифэр;
- Фрейя Аллан – княжна Цирилла;
- Ким Бодния – наставник ведьмаков Весемир;
- Джои Бэти – друг Ведьмака Лютик;
- Кристофер Хивью – Нивеллен;
- Пол Буллион – друг Ведьмака Ламберт;
- Ясен Атор – Койон;
- Агнес Борн – Верена;
- Аиша Фабьен Росс – Лидия ван Бредевоорт;
- Аджоа Андох – жрица Нэннеке, глава храма Мелитэле;
- Лиз Карр – Фэнн;
- Саймон Кэллоу – Кодрингер, партнер Фэнн;
- Грэм Мактавиш – Дийкстра;
- Крис Фултон – маг Риенс;
- Кэсси Клэр – советница короля Редании Филиппа Эйльхарт, лидер ложи волшебниц;
- Кевин Дойл – Балиан.
2 апреля авторы сериала объявили, что в Великобритании завершились съемки "Ведьмака 2". Проект получил бешеную популярность после выхода дебютных эпизодов в декабре 2019-го. Поэтому миллионы киноманов ожидают продолжения истории о Геральте из Ривии и Цириллы.
Сейчас известно, что производство приквела сериала "Ведьмак" начнется в июле 2021 года.