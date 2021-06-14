Нові епізоди "Відьмака" не розчарують кіноманів. Глядачі дізнаються про минуле Геральта, адже з Цирі він оселиться в таборі відьмаків, де разом з наставником Весемиром і жрицею Неннеке буде розгадувати походження магічних сил дівчинки.

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Актори "Відьмака 2":

Генрі Кавілл – Відьмак, Геральт із Рівії;

Аня Челотра – відьма Йенніфер;

Фрейя Аллен – княжна Цирілла;

Кім Бодніа – наставник відьмаків Весемир;

Джої Беті – друг Відьмака Любисток;

Крістофер Хівью – Нівеллен;

Пол Булліон – друг Відьмака Ламберт;

Ясен Атор – Койон;

Агнес Борн – Верена;

Аїша Фаб'єн Росс – Лідія ван Бредевоорт;

Аджоа Андох – жриця Неннеке, глава Храму Мелітеле;

Ліз Карр – Фенн;

Саймон Келлоу – Кодрінгер, партнер Фенн;

Грем МакТавіш – Дейкстр;

Кріс Фултон – маг Ріенс;

Кессі Клер – радниця короля Реданії Філіппа Ейльхарт, лідерка Ложі чарівниць;

Кевін Дойл – Баліан.

2 квітня автори серіалу оголосили, що у Великій Британії завершились зйомки "Відьмака 2". Проєкт отримав шалену популярність після виходу дебютних епізодів у грудня 2019-го. Тому мільйони кіноманів очікують на продовження історію про Геральта із Рівії та Цирілли.

Наразі відомо, що виробництво приквела серіалу "Відьмак" почнеться в липні 2021 року.