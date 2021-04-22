Мабуть, "Відьмак 2" став одним з найочікуваніших серіалів року. Наразі зйомки 2 сезону завершились, а представники Netflix оголосили, що нові епізоди презентують наприкінці 2021 року.

Про це розповів головний менеджер з контенту Netflix Тед Сарандос. Він записав відео для інвесторів, у якому зазначив, що через пандемію коронавірусу початок року не був таким насиченим на прем'єри, як очікувалось. Проте наприкінці 2021-го на стрімінговій платформі презентують довгоочікувані проєкти, серед яких – 2 сезон "Відьмака". Точної дати релізу Тед Сарандос вирішив не називати.

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У першій половині цього року багато проєктів, які ми сподівалися випустити раніше, були відсунуті через затримки поствиробництва і через COVID-19. У четвертому кварталі у нас буде повернення деяких з наших найпопулярніших шоу, таких як "Відьмак",

– зазначив Тед Сарандос.

Гучні проєкти, які вийдуть на Netflix наприкінці 2021 року

Прем'єра 2 сезону "Відьмака" – це не єдиний проєкт, який обіцяють презентувати до кінця 2021 року. У період з жовтня до останніх днів грудня на стрімінговій платформі Netflix вийдуть:

"Кобра Кай" 4 сезон

"Ти" 3 сезон

трилер "Голова павука" з Крісом Гемсвортом

комедійний бойовик "Червоне повідомлення" з Галь Гадот, Браяном Рейнольдсом і Двейном Джонсоном

Коротко про 2 сезон "Відьмака"

2 квітня автори серіалу оголосили, що у Великій Британії завершились зйомки "Відьмака 2". Проєкт отримав шалену популярність після виходу дебютних епізодів у грудня 2019-го. Тому мільйони кіноманів очікують на продовження історію про Геральта із Рівії та Цирілли.

Зйомки відбувались у час пандемії коронавірусу, відтак кілька разів зупинялись через інфікування членів знімальної групи. Як відбувалось створення нових серій "Відьмака" – показали у ролику.

Нові епізоди "Відьмака" не розчарують кіноманів. Глядачі дізнаються про минуле Геральта, адже з Цирі він оселиться в таборі відьмаків, де разом з наставником Весемиром і жрицею Неннеке буде розгадувати походження магічних сил дівчинки.

Актори "Відьмака 2":