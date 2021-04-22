Видимо, "Ведьмак 2" стал одним из самых ожидаемых сериалов года. Сейчас съемки 2 сезона завершились, а представители Netflix объявили, что новые эпизоды представят в конце 2021 года.

Об этом рассказал главный менеджер по контенту Netflix Тед Сарандос. Он записал видео для инвесторов, в котором отметил, что из-за пандемии коронавируса начало года не было таким насыщенным на премьеры, как ожидалось. Однако в конце 2021-го на стриминговий платформе представят долгожданные проекты, среди которых – 2 сезон "Ведьмака". Точной даты релиза Тед Сарандос решил не называть.

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В первой половине этого года многие проект ы , которые мы надеялись выпустить раньше, были отодвинуты из-за задержек постпроизводства и через COVID-19. В четвертом квартале у нас будет возвращение некоторых из наших самых популярных шоу, таких как "Ведьмак",

– отметил Тед Сарандос.

Громкие проекты, которые выйдут на Netflix в конце 2021

2 сезон "Ведьмака" – это не единственный проект, который обещают представить к концу 2021 года. В период с октября до последних дней декабря на стриминговой платформе Netflix выйдут:

"Кобра Кай" 4 сезон

"Ты" 3 сезон

триллер "Председатель паука" с Крисом Хемсвортом

комедийный боевик "Красное уведомление" с Галь Гадот, Брайаном Рейнольдсом и Дуэйном Джонсоном

Коротко о 2 сезон "Ведьмака"

2 апреля авторы сериала объявили, что в Великобритании завершились съемки "Ведьмака 2". Проект получил бешеную популярность после выхода дебютных эпизодов в декабре 2019 года. Поэтому миллионы киноманов ожидают продолжения истории о Геральте из Ривии и Цирилле.

Съемки проходили во время пандемии коронавируса, поэтому несколько раз останавливались из-за инфицирования членов съемочной группы. Как происходило создание новых серий "Ведьмака" – показали в ролике.

Новые эпизоды "Ведьмака" не разочаруют киноманов. Зрители узнают о прошлом Геральта, ведь с Цири он поселится в лагере ведьмаков, где вместе с наставником Весемиром и жрицей Неннеке будет разгадывать происхождения магических сил девочки.

Актеры "Ведьмака 2":