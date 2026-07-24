Объявили программу Венецианского кинофестиваля – 2026: какие фильмы представят Украину
Организаторы старейшего кинофестиваля в мире уже обнародовали полную программу этого года. Украина представит сразу несколько проектов, однако внимание киноманов привлекло также присутствие в программе режиссеров, связанных с Россией.
Издание Deadline опубликовало полную программу 83-го Венецианского международного кинофестиваля. Мероприятие пройдет с 2 по 12 сентября 2026 года.
Программа Венецианского кинофестиваля – 2026
- Ink – Денни Бойл;
- Company – Кейси Аффлек;
- Kami Nour (A Bit of Light) – Али Асгари;
- Ritorno a Buenos Aires – Марко Бесич;
- Un Bon Petit Soldat (A Good Little Soldier) – Стефани Бриз;
- Il Fuoco Che Ti Porti Dentro – Едуардо де Анджелис;
- Kvinde Ukendt (Woman Unknown) – Мей Ель-Тухи;
- Bucking Fastard – Вернер Герцог;
- 15/18 (A Place to Heal) – Седрик Кханн;
- Dau – Илья Хржановський;
- Look Back – Корееда Хирокадзу;
- Ga-Neung-Han Sa-Rang (Possible Love) – Ли Чандон;
- Wild Horse Nine – Мартин Мак-Дона;
- It Will Happen Tonight – Нанни Моретти;
- Primetime – Ланс Оппенгейм;
- The Echo Chamber – Андреа Паллаоро;
- Un Peu Avant Minuit (A Bit Before Midnight) – Николас Паризер;
- L'Estranea – Паоло Стриполли;
- Mr. Nelson, Did You Kill People? – Цукамото Синья;
- Bunker – Флориан Зеллер.
К сведению! Венецианский международный кинофестиваль был основан в 1932 году по инициативе Бенито Муссолини. Он остается старейшим кинофестивалем в мире и ежегодно проходит на острове Лидо в Венеции. Главной наградой этого мероприятия традиционно является "Золотой лев".
Какие украинские фильмы покажут в Венеции
На фестивале Украина представит два фильма в параллельных программах и одну иммерсивную инсталляцию. В частности, свою работу представит режиссер Павел Шпегун. Его короткометражный фильм "Тишина" покажут в программе Orizzonti Short Films, которая традиционно открывает новые имена мирового кино.
Также в фестивале примет участие режиссер украинского происхождения Никита Гибаленко с фильмом "Камуфляж". Эту картину включили в программу Giornate degli Autori, однако в фестивальной программе она участвует как проект Германии.
Отдельное место в программе фестиваля заняла украинская художница София Булгакова. Ее иммерсивную инсталляцию "Спомини" покажут в секции Best of Experiences программы Venice Immersive. Посетители смогут увидеть работу в течение всего фестиваля – со 2 по 12 сентября.
В программу вошли и фильмы, связанные с российскими авторами
В то же время фестивальная программа уже вызвала дискуссии из-за присутствия нескольких проектов, связанных с российскими режиссерами.
В внеконкурсной секции Venice Open покажут документальный фильм Imperium Сергея Лозницы. Личность режиссера уже несколько лет вызывает споры в украинской культурной среде. В 2022 году Украинская киноакадемия исключила Лозницу из своих рядов после его критики "отмены российской культуры" на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.
В основной конкурс также вошла лента DAU Ильи Хржановского, посвященная физикам в Советском Союзе. После начала российско-украинской войны режиссер поддержал Украину и впоследствии отказался от российского гражданства.
Кстати, новый фильм режиссера "Памфира" также покажут в Венеции.