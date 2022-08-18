Полноценный трейлер вышел в сети 17 августа и с того момента его просмотрели миллионы фанатов. Там можно увидеть, как дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов – Венздей отправляется учиться в современную Академию Nevermore.

К слову Netflix рассекретил главных героев в новом проекте Тима Бертона о семейке Аддамс

"Венздей" Netflix – смотреть онлайн трейлер

По сюжету девочка адаптируется в школе, где она заметно выделяется среди американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем, она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Венздей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

Кроме 19-летней Дженны Ортеги, роли в сериале исполнили следующие актеры:

Кэтрин Зета-Джонс – Мортисия Аддамс;

Луис Гузман – Гомес Аддамс;

Исаак Ордоньес – брат Венздей и сын Аддамсов.

Также в сериале появятся Гвендолин Кристи, звезда "Игры престолов", и Кристина Риччи, игравшая Венздей в фильме "Семейка Аддамсов" в 1991 году.

Режиссером сериала стал Тим Бертон, а лента будет состоять из 8 эпизодов. Что интересно, на первую роль Гомес Аддамса режиссер рассматривал Джонни Деппа, однако его убедили взять другого актера из-за скандалов Деппа с судами и разводом. Художником из костюмов стала Коллин Этвуд, получившая 4 Оскара за свои предыдущие работы в фильмах: "Чикаго", "Мемуары гейши", "Алиса в стране чудес", "Фантастические твари и где их искать".