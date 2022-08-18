Повноцінний трейлер вийшов у мережі 17 серпня, і з того моменту його переглянули мільйони фанатів. Там можна побачити, як донька Мортисії та Гомеса Аддамсів – Венздей відправляється вчитись до сучасної Академії Nevermore.

До слова Netflix розсекретив головних героїв у новому проєкті Тіма Бертона про сімейку Аддамс

"Венздей" Netflix – дивитись трейлер онлайн

За сюжетом, дівчинка адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. Разом з цим вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

Окрім 19-річної Дженни Ортеги, ролі у серіалі виконали такі актори:

Кетрін Зета-Джонс – Мортисія Аддамс;

Луїс Гузман – Гомес Аддамс;

Ісаак Ордоньес – брат Венздей і син Аддамсів.

Також у серіалі з'являться Гвендолін Крісті, зірка "Гри престолів", та Крістіна Річчі, яка грала Венздей у фільмі "Сімейка Аддамсів" у 1991 році.

Режисером серіалу став Тім Бертон, а стрічка складатиметься з 8 епізодів. Що цікаво, на першу роль Гомес Аддамса режисер розглядав Джонні Деппа, проте його переконали взяти іншого актора через скандали Деппа з судами та розлученням. Художником з костюмів стала Коллін Етвуд, яка отримала 4 Оскари за свої попередні роботи у фільмах: "Чикаго", "Мемуари гейші", "Аліса в країні чудес", "Фантастичні звірі і де їх шукати".