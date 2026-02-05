Уже довгий час цей серіал віруситься у тіктоці, проте українцям його не варто дивитися. Чому – пояснюємо у матеріалі 24 Каналу.

Чому українцям не варто дивитися серіал "Запекле суперництво"?

У серіалі розповідається про двох професійних хокеїстів. Вони суперники, проте спортсменів пов'язує пристрасний таємний роман. Усе б нічого, але один із них є росіянином – це Ілля Розанов.

Творці серіалу не побачили проблеми у тому, щоб зняти історію, одним із головних героїв якої є росіянин, у той час, коли триває війна Росії проти України.

Окупанти продовжують обстрілювати цивільну та енергетичну інфраструктуру України й вбивати українців. Крім того, зараз ми переживаємо найскладнішу зиму, адже у багатьох домівках немає світла і тепла через російські атаки, а надворі лютий мороз.

Однак серіал "Запекле суперництво" отримав позитивні відгуки як від критиків, так і від глядачів. Наприклад, має рейтинг IMDb 8.9/10. На фоні такого успіху його продовжили на другий сезон. Так, у світі продовжують толерувати Росію, попри щоденні воєнні злочини, які вона скоює в Україні.

Хадсон Вільямс і Коннор Сторрі у серіалі "Запекле суперництво" / Кадр із серіалу

У серіалі Ілля Розанов – російський хокеїст, який народився у Москві та є капітаном команди "Бостон Рейдерс". Його зіграв американський актор Коннор Сторрі, який задля ролі вивчив російську мову.

Другого хокеїста – Шейна Холландера, який є капітаном команди "Монреаль Метро", на екрані втілив канадський актор Хадсон Вільямс.

Є чимало інших спортивних серіалів, які варто подивитися замість "Запеклого суперництва". Наприклад, "Тед Лассо", "Король гольфу", "Плеймейкерка", "На дні", "Останній танець", "Formula 1: Жени, щоб вижити".