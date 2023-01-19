У Уилл Смит в инстаграме почти 63 миллиона подписчиков. Своим поступком он представил песню русского исполнившегося еще и большой англоязычной аудитории. Выбор песни уже оценили не только россияне, но и сам автор композиции – они написали об этом в комментариях.

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Уилл Смит опубликовал ролик с русской песней

18 января Уилл Смит показал в инстаграме эффектный ролик, как в домашних условиях можно создать киношную сцену с игрушечной машиной, искусственным дымом и беговой дорожкой. К нему он прикрепил русский трек "Ты и я" группы Kips. Поступок оскароносного актера облюбовали россияне, но не украинцы, уже почти год борющиеся с российской агрессией. Они отметили в комментариях:

"У него походу СММщик из России";

"Россия ворвалась в чужую страну, уничтожает города и людей, их дома, разрушает жизнь, оккупирует чужие территории – как вы можете слушать русскую музыку?";

"Ты дерьмо просто и все";

"Слышишь, чемодан-вокзал-Рашка!".



Уилл Смит опубликовал ролик с русской песней / Скриншот сообщения

Напомним, Вилла Смита после инцидента на Оскаре лишили каких-либо ролей в кинопроектах. Впрочем, через 6 месяцев актер анонсировал главную роль в новом фильме "Блеск". Лента основана на книге автора Маркуса Саки, рассказывает о Нике Купере, федеральном агенте, работающем в Департаменте анализа и реагирования.