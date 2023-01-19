Вілл Сміт має в інстаграмі майже 63 мільйони підписників. Своїм вчинком він представив пісню російського виконався ще й великій англомовній аудиторії. Вибір пісні вже оцінили не лише росіяни, а й сам автор композиції – вони про це написали в коментарях.

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Вілл Сміт опублікував ролик з російською піснею

18 січня Вілл Сміт показав в інстаграмі ефектний ролик, як в домашніх умовах можна створити кіношну сцену з іграшковою машиною, штучним димом та біговою доріжкою. До нього він прикріпив російський трек "Ты и я" гурту Kips. Вчинок оскароносного актора уподобали росіяни, але не українці, які вже майже рік боряться з російською агресією. Вони зазначили у коментарях:

"У нього походу СММщик із Росії";

"Росія вдерлася в чужу країну, знищує міста та людей, їхні будинки, руйнує життя, окуповує чужі території – як ви можете слухати російську музику?";

"Ти лайно просто і всьо";

"Чуєш, валіза-вокзал-Рашка!".



Вілл Сміт опублікував ролик з російською піснею / Скриншот допису

Нагадаємо, Вілла Сміта після інциденту на Оскарі позбавили будь-яких ролей у кінопроєктах. Втім, через 6 місяців актор анонсував головну роль у новому фільмі "Блиск". Стрічка заснована на книзі автора Маркуса Сакі, розповідає про Ніка Купера, федерального агента, який працює в Департаменті аналізу та реагування.