Самые интересные премьеры ноября 2022 года, которые вы точно запомните

Впереди новый киномесяц и последний месяц осени, который обещает поразить ярых поклонников кино. Среди премьер ноября – долгожданная картина "Черная Пантера: Ваканда навсегда", романтический фильм "После. Долго и счастливо" и многие другие интересные ленты.

Если вы не хотите тратить немало времени на поиск фильма, на который посмотреть в ноябре, то эта подборка именно для вас. Редакция Кино 24 собрала интереснейшие премьеры осени в одном материале.

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Самые интересные премьеры ноября 2022, достойные внимания

После. Долго и счастливо

Премьера: 3 ноября

Любовь Тессы и Хардина столкнется с новыми испытаниями, однако их страсть станет еще сильнее. Вот только Хардин никак не может успокоить своих демонов, тогда как Тесса уже не та наивная девушка, мир чей он перевернул с ног на голову. Ей дальше кажется, что она в вечных попытках спасти Хардина может потерять саму себя. Интересно, ждет их счастливый финал? Или "долго и счастливо" это не о Тессе и Хардине? Узнаем после просмотра долгожданной ленты.

"После. Долго и счастливо": смотрите трейлер

Амстердам

Премьера: 3 ноября

Многообещающий комедийный детектив с прекрасным звездным составом, снявший пятикратный номинант на соискание премии Оскар режиссер и сценарист Дэвид О. Рассел. Кристиан Бэйл, Джон Дэвид Вашингтон, Тейлор Свифт, Марго Робби сыграют в истории, происходящей после Первой мировой войны.

"Амстердам": смотрите трейлер

Магда

Премьера: 3 ноября

Украинский документальный фильм "Магда" основан на реальных событиях. Лента изображает события Германии, происходившие в 1920 году. Главная героиня, юная немка Магда влюбляется в попавшего в плен во время Первой мировой войны солдата Алексея Кучинского. Расхождение взглядов с родителями, рождение близнецов и старший брат погибшей на войне девушки значительно усложнили жизнь девушки. Чем закончится история – узнаем после просмотра картины.

"Магда": смотрите трейлер

В прямом эфире

Премьера: 3 ноября

Уголовный триллер об эксцентричном радиоведущем Элвисе Куне. Во время прямого ночного эфира, на студию позвонил по телефону террорист, чтобы сообщить, что взял в заложники его семью. Чтобы сохранить их жизнь, ведущий должен не прерывать эфир и соблюдать условия, которые диктует террорист. Главную роль поручили сыграть двукратного обладателя премии Оскар Мэла Гибсона.

"В прямом эфире": смотрите трейлер

Клондайк

Премьера: 3 ноября

Драматическая лента рассказывает историю семьи, оказавшейся в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области. Когда Ирка и Толик ожидают рождения первого ребенка, война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого "Боинга". Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда деревню захватывают вооруженные группировки.

8 сентября Украинский Оскаровский комитет избрал "Клондайк" представлять Украину среди претендентов на премию Оскар-2023 в номинации "Лучший международный полнометражный фильм".

"Клондайк": смотрите трейлер

Черная Пантера: Ваканда навсегда

Премьера: 10 ноября

"Черная пантера" стала культурной сенсацией, вышедшей на экраны в феврале 2018 года, разрушив голливудский миф о том, что фильмы с преимущественно темнокожими актерами не могут быть коммерчески выгодными на международном уровне. Однако 28 августа скончался главный герой ленты Чедвик Боузман. Сегодня зрители с нетерпением ждут продолжения картины!

Каким получится фильм – узнаем после премьеры. В трейлере к фильму можно увидеть уникальные кадры из будущей картины, трогательные и напряженные моменты, героиню Рири Уильямс, которую в фильме зовут Железное Сердце, военачальника М'Баку и Шури, сестру Т'Чаллы. Кроме этого, можно увидеть Немора – владыку Атлантиды, черпающую вдохновение из воды.

"Черная Пантера: Ваканда навсегда": смотрите трейлер

Одержимые желанием

Премьера: 10 ноября

В центре внимания – соблазнительный психолог, который спекулируя своими способностями, обольщает других женщин, потерявших своих мужчин по разным причинам. Однако однажды он встречает женщину, которая способна победить его и не поддаться искушениям.

"Одержимые желанием": смотрите трейлер

Королева Елизавета II: Ее славное правление

Премьера: 10 ноября

Лента о самом длинном 70-летнем правлении королевы Великобритании Елизавета II.

"Королева Елизавета II: Ее славное правление": смотрите трейлер

Меню

Премьера: 17 ноября

Горор рассказывает историю молодой пары, которая вместе с незнакомцами посетит ресторан на отдаленном острове Тихого океана. Там их ждут немало сюрпризов, которые на самом деле шокируют. Главные роли сыграли: Аня Тейлор-Джой и Николас Голт.

"Меню": смотрите трейлер фильма

Мариуполис 2

Премьера: 17 ноября

Литовский режиссер Мантас Кведаравичюс приехал в Мариуполь в марте. Он снимал гражданских, жил с ними, однако попал в плен, там его пытали и убили. Ему было всего 45 лет.

Возлюбленная режиссера, украинка Анна Белоброва, смогла вывезти из Мариуполя не только тело мужа, но и материалы, которые он там снял. Вместе с Дуней Сычевой, монтажершей первой части "Мариуполиса", она деликатно сложила вместе снятые кадры и сделала из этого фильм.

"Мариуполис 2": смотрите трейлер

Три тысячи лет желаний

Премьера: 24 ноября

Феерическое фэнтези "Три тысячи лет желаний" от лауреата премии Оскар режиссера Джорджа Миллера расскажет о выдающейся ученой Алете. По сюжету уже три тысячи лет перед глазами Джина проносятся эпохи, целые цивилизации и династии, погибающие из-за собственных страстей. Хозяева его менялись, но ни один не успел уволить Джина. Наконец, в наши дни его судьба оказывается в руках величайшей ученой, знающей, чем обычно заканчиваются истории о джиннах, а потому не спешит загадывать свои три желания.

Главные роли исполнили молниеносные Идрис Эльба и Тильда Свинтон.

"Три тысячи лет желаний": смотрите трейлер

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