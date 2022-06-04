Сахра Карими выступила в поддержку Украины в эфире японского международного телеканала NHK World Japan. Примечательно, что в конце марта команда канала создала украинскую версию сайта. Так что с помощью искусственного интеллекта можно читать новости из Японии с украинскими субтитрами, передает 24 канал.

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Следует отметить, что после того, как Россия ворвалась на украинские земли, кинорежиссер Сахра Карими из Украины эвакуировалась в Рим, где теперь преподает в университете и выступает в знак поддержки украинцев.

Сахра Карими осудила российскую агрессию

В эфире NHK World Japan кинорежиссер поделилась: "Когда твоя страна, твоя Родина, все, что ты любишь, разрушается и умирает у тебя на глазах... Я полностью понимаю все, что происходит сейчас в Украине".

Это война за свободу, за право быть свободным. Мы должны бороться за то, чтобы люди в мире могли жить в свободе и мире.

– сказала Сахра Карими.

Кроме этого, в сюжете японского вещателя показали кадры бомбардировки украинских городов русскими войсками.



Сахра Карими поддержала украинцев в войне с Россией / Скриншот из эфира NHK World Japan

Что стоит знать о Сахре Карими

Сахра Карими – первая женщина-гендиректор государственной кинокомпании "Афганфильм" (Afghan Film Organisation) и единственная, кто имеет докторскую степень в области кино и кинопроизводства.

Родилась в Тегеране, получила образование в Чехии и Словакии. С 2021 года жила и работала в Афганистане. Чтобы продвигать независимых афганских кинематографистов, она помогла открыть мультимедийный дом Капила. Во время учебы Сахра сняла 30 короткометражек.

Кстати, о фильмах, которые сняла режиссер Сахра Карими, можно почитать по ссылке.

В ночь на 16 августа на наши земли эвакуировали из Афганистана 80 человек. Украина также помогла Кариме выбраться из страны.

После этого режиссер встретилась с Андреем Ермаком и в соцсетях поблагодарила Офис Президента и Министерство иностранных дел, отметив, что она "жива и в безопасности".

Напомним, британская киноактриса Тильда Свинтон, сыгравшая в "Докторе Стендже" и многих популярных лентах, прочтет истории украинцев о войне на литературном фестивале Deep Water Festival в США.