Сахра Карімі виступила на підтримку України в ефірі японського міжнародного телеканалу NHK World Japan. Цікаво, що наприкінці березня команда каналу створила українську версію сайту. Тож за допомогою штучного інтелекту можна читати новини з Японії з українськими субтитрами, передає 24 канал.

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Варто зазначити, що після того, як Росія вдерлася на українські землі, кінорежисерка Сахра Карімі з України евакуювалася до Риму, де тепер викладає в університеті та виступає на знак підтримки українців.

Сахра Карімі засудила російську агресію

В ефірі NHK World Japan кінорежисерка поділилася: "Коли твоя країна, твоя Батьківщина, все те, що ти любиш, руйнується та вмирає у тебе на очах... Я повністю розумію все те, що відбувається зараз в Україні".

Це війна за свободу, за право бути вільним. Ми маємо боротися за те, щоб люди у світі могли жити у свободі та мирі,

– сказала Сахра Карімі.

Крім цього, в сюжеті японського мовника показали кадри бомбардування українських міст російськими військами.



Сахра Карімі підтримала українців у війні з Росією / Скриншот з ефіру NHK World Japan

Що варто знати про Сахру Карімі

Сахра Карімі – перша жінка-гендиректорка державної кінокомпанії "Афганфільм" (Afghan Film Organisation) і єдина, хто має докторський ступінь в галузі кіно і кіновиробництва.

Народилася в Тегерані, освіту здобула у Чехії та Словаччині. З 2021 року – жила і працювала в Афганістані. Щоб просувати незалежних афганських кінематографістів, вона допомогла відкрити Мультимедійний будинок Капіла. Під час навчання Сахра зняла 30 короткометражок.

До речі, про фільми, які зняла режисерка Сахра Карімі, можна почитати за посиланням.

У ніч на 16 серпня на наші землі евакуювали з Афганістану 80 людей. Україна також допомогла Карімі вибратися з країни.

Після того режисерка зустрілася з Андрієм Єрмаком і у соцмережах подякувала Офісу Президента та Міністерству закордонних справ, зазначивши, що вона "жива і в безпеці".

Нагадаємо, британська кіноакторка Тільда Свінтон, яка зіграла в "Докторі Стренджі" та багатьох популярних стрічках, прочитає історії українців про війну на літературному фестивалі Deep Water Festival у США.