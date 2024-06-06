Кроме этого, большую популярность получили актеры сериала. Мужчин из "Бриджертонов" называют настоящими секс-символами. В материале Кино 24 смотрите, как выглядят знаменитости в реальной жизни.

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Как выглядят актеры "Бриджертонов" в реальной жизни

Джонатан Бейли

Джонатан Бейли сыграл роль старшего брата в семье Бриджертонов, на плечах которого лежит вся ответственность за благосостояние и репутацию семьи. Его персонаж, Энтони Бриджертон, является воплощением долга и ответственности. Во втором сезоне сериала, Энтони решает жениться, руководствуясь больше общественными требованиями и традициями, чем собственными чувствами.

Однако все меняется, когда он встречает очаровательную женщину, которая кардинально меняет его представление о любви. Эта встреча становится для Энтони решающей, и он осознает, что брак должен основываться на настоящих чувствах.

Люк Томпсон

В 2019 году Томпсон получил роль Бенедикта Бриджертона, второго по старшинству брата в семье Бриджертонов, в популярной исторической драме Netflix "Бриджертоны". Его персонаж сразу привлек внимание зрителей своей утонченностью и страстью к искусству. С самого первого сезона Бенедикт показывает себя как настоящий ценитель прекрасного, увлекаясь живописью и демонстрируя глубокое понимание художественного мира.

В третьем сезоне сериала зрители получают возможность ближе познакомиться с личной жизнью Бенедикта и наблюдать за его новыми романтическими приключениями.

Люк Ньютон

Он известен своей ролью Колина Бриджертона, третьего по старшинству ребенка в семье Бриджертонов, в популярном сериале Netflix "Бриджертоны". Актер Люк Ньютон решил открыто говорить о своей дислексии – расстройство, которое затрудняет навыки чтения. Из-за этой особенности Люк не всегда может быстро распознавать текст, поэтому процесс прочтения и изучения сценария может занимать у него несколько дней, тогда как его коллеги справляются с этой задачей за несколько часов.

Несмотря на трудности, связанные с дислексией, Люк Ньютон получил большую популярность благодаря своей талантливой игре. Его персонаж Колин Бриджертон полюбился зрителям за свое обаяние, добродушие и искренность.

Реге-Жан Пейдж

Реге-Жан Пейдж блестяще исполнил роль Саймона Бассе, герцога Гастингса, в сериале "Бриджертоны". Его персонаж, привлекательный и харизматичный, имеет сложное и тяжелое прошлое, которое сделало его замкнутым и отстраненным от людей. Воспитанный в суровых условиях, Саймон с детства столкнулся со многими трудностями, что сформировало его недоверие к окружающим и скептицизм в отношении любви.

Однако его жизнь кардинально меняется, когда он встречает Дафни Бриджертон. Их отношения сначала развиваются непросто, но со временем Саймон начинает испытывать к ней настоящие чувства. Через любовь к Дафни он постепенно преодолевает свои внутренние барьеры и страхи, открываясь для новых эмоций и переживаний.