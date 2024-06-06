Окрім цього, неабияку популярність здобули актори серіалу. Чоловіків із "Бріджертонів" називають справжніми секс-символами. У матеріалі Кіно 24 дивіться, який вигляд мають знаменитості у реальному житті.

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Як виглядають актори "Бріджертонів" в реальному житті

Джонатан Бейлі

Джонатан Бейлі зіграв роль старшого брата в родині Бріджертонів, на плечах якого лежить вся відповідальність за добробут і репутацію родини. Його персонаж, Ентоні Бріджертон, є втіленням обов'язку та відповідальності. У другому сезоні серіалу, Ентоні вирішує одружитися, керуючись більше суспільними вимогами та традиціями, ніж власними почуттями.

Проте все змінюється, коли він зустрічає чарівну жінку, яка кардинально змінює його уявлення про кохання. Ця зустріч стає для Ентоні вирішальною, і він усвідомлює, що шлюб повинен ґрунтуватися на справжніх почуттях.

Люк Томпсон

У 2019 році Томпсон отримав роль Бенедикта Бріджертона, другого за старшинством брата в родині Бріджертонів, у популярній історичній драмі Netflix "Бріджертони". Його персонаж одразу привернув увагу глядачів своєю витонченістю та пристрастю до мистецтва. З найпершого сезону Бенедикт показує себе як справжній поціновувач прекрасного, захоплюючись живописом і демонструючи глибоке розуміння художнього світу.

У третьому сезоні серіалу глядачі отримують можливість ближче познайомитися з особистим життям Бенедикта та спостерігати за його новими романтичними пригодами.

Люк Ньютон

Він відомий своєю роллю Коліна Бріджертона, третього за старшинством дитини в родині Бріджертонів, у популярному серіалі Netflix "Бріджертони". Актор Люк Ньютон вирішив відкрито говорити про свою дислексію – розлад, який ускладнює навички читання. Через цю особливість Люк не завжди може швидко розпізнавати текст, тому процес прочитання і вивчення сценарію може займати у нього кілька днів, тоді як його колеги справляються з цим завданням за кілька годин.

Попри труднощі, пов'язані з дислексією, Люк Ньютон здобув велику популярність завдяки своїй талановитій грі. Його персонаж Колін Бріджертон полюбився глядачам за свою чарівність, добродушність і щирість.

Реге-Жан Пейдж

Реге-Жан Пейдж блискуче виконав роль Саймона Бассе, герцога Гастінгса, у серіалі "Бріджертони". Його персонаж, привабливий і харизматичний, має складне і важке минуле, яке зробило його замкнутим і відстороненим від людей. Вихований у суворих умовах, Саймон з дитинства зіткнувся з багатьма труднощами, що сформувало його недовіру до навколишніх і скептицизм щодо кохання.

Однак його життя кардинально змінюється, коли він зустрічає Дафні Бріджертон. Їхні стосунки спочатку розвиваються непросто, але згодом Саймон починає відчувати до неї справжні почуття. Через кохання до Дафні він поступово долає свої внутрішні бар'єри та страхи, відкриваючись для нових емоцій і переживань.