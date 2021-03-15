Авторы мюзикла "На высотах Нью-Йорка" готовятся к громкой премьеры. Сейчас в сети презентовали официальный трейлер, который поразил колоритностью улиц американского города.

Режиссером ленты выступил Джон Чу, хорошо известный киноманам по фильмам "Безумно богатые азиаты" и "Иллюзия обмана 2". Поэтому зрители ожидают на не менее яркую новинку от этого кинохудожника.

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"На высотах Нью-Йорка": сюжет и трейлер

Первый официальный трейлер, который презентовали в ютубе Warner Bros. 15 марта, не разочаровал киноманов. По сюжету, на Вашингтон-Хайтс всегда что-то происходит. Возле станции метро "181 улицы" запах кофе вдохновляет всех прохожих, каждый из которых имеет свою мечту. Среди них – нелегал Уснави, который имеет небольшую лавку. Каждый заработанный доллар он откладывает на то, чтобы лучше жизни в США. Но привычная жизнь района нарушает неожиданное известие: кто-то из местных жителей выиграл в лотерею безумную сумму.

Все говорили: "работать, если жить по правилам, появятся деньги и у тебя будет все". Я всю жизнь откладывал, ожидая этот день,

– говорит главный герой в трейлере.

"На высотах Нью-Йорка": смотрите трейлер

Актерский состав

Привлек внимание и актерский состав мюзикла, ведь все исполнители главных ролей показали в кадре не только свое мастерство перевоплощений, но и танцевальные умения. В ленте "На высотах Нью-Йорка" можно увидеть:

Энтони Рамоса

коре Гоукинс

Лесли Грейс

Мелисса Баррера

Ольгу Мередис