Автори мюзиклу "На висотах Нью-Йорка" готуються до гучної прем'єри. Наразі у мережі презентували офіційний трейлер, який вразив колоритністю вулиць американського міста.

Режисером стрічки виступив Джон Чу, добре відомий кіноманам за фільмами "Шалено багаті азіати" та "Ілюзія обману 2". Відтак глядачі очікують на не менш яскраву новинку від цього кіномитця.

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"На висотах Нью-Йорка": сюжет і трейлер

Перший офіційний трейлер, який презентували в ютубі Warner Bros. 15 березня, не розчарував кіноманів. За сюжетом, на Вашингтон-Гайтс завжди щось відбувається. Біля станції метро "181-ої вулиці" запах кави надихає всіх перехожих, кожен з яких має свою мрію. Серед них – нелегал Уснаві, який має невеличку крамницю. Кожен зароблений долар він відкладає на те, щоб мати краще життя у США. Та звичне життя району порушує несподівана звістка: хтось з місцевих жителів виграв у лотерею шалену суму.

Усі казали: "Якщо працюватимеш, якщо житимеш за правилами, з'являться гроші і в тебе буде все". Я ціле життя відкладав, чекаючи на цей день,

– говорить головний герой у трейлері.

"На висотах Нью-Йорка": дивіться трейлер

Акторський склад

Привернув увагу і акторський склад мюзиклу, адже всі виконавці головних ролей показали в кадрі не тільки свою майстерність перевтілень, але й танцювальні вміння. У стрічці "На висотах Нью-Йорка" можна побачити:

Ентоні Рамоса

Корі Гоукінс

Леслі Грейс

Меліссу Барреру

Ольгу Мередис

Прем'єра фільму "На висотах Нью-Йорка" запланована на 5 серпня 2021 року